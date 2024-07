Blåvitt-basen: Så ska man använda Yalcouyé-miljonerna

Sent på fredagskvällen blev så jätteförsäljningen officiell: IFK Göteborgs maliske stjärnskott Malick Yalcouyé, som slagit igenom med dunder och brak i allsvenskan, lämnar för spel i Premier League och Brighton. Blåvitt var på plats i England med en delegation bestående av tekniske direktören Ola Larsson, klubbdirektör Håkan Mild, ordförande Richard Berkling och ekonomichef Marcus Hermansson för att slutföra allt pappersarbete.

Just Ola Larsson förklarar att det är tudelade känslor nu när allt är signerat och klart.

- Det är lite en känsla av ”både och”. Vi tyckte väldigt mycket om spelaren, säger han och fortsätter:

- Så dels att man fick vara med på en sådan resa och alla som fick komma honom nära och följa honom. Sedan handlar det också om hur han var som person; det kommer vi att sakna. Å ena sidan är man lite ledsen, å andra sidan är man väldigt glad och stolt över det arbete som vi tillsammans gjort för att genomföra den här försäljningen, säger Larsson till Fotbollskanalen.

Larsson stryker under betydelsen av försäljningen. Och han talar inte bara i ekonomiska termer (IFK har själva berättat att det rör sig om en rekordförsäljning). Det finns ett signalvärde om vart Blåvitt är på väg.

- Den är enormt viktig. För mig är det mera ett tecken på att när vi gör grejer tillsammans och bestämmer oss för någonting - då finns det en enorm kraft. Det är den viktigaste signalen kring det här, till alla inblandade, både externt och internt, säger han.

Frågan som Larsson, ihop med övriga, kommer att behöva sätta tänderna i nu är komplex och har inte ett rakt svar: Hur ska pengarna bäst användas?

- Vi ska fortsätta att stärka upp organisation och vi måste stärka upp vår trupp. Vi ska titta på hur vi kan investera i klubben, om det ska vara faciliteter eller vad det nu ska vara. Vi har inte riktigt bestämt oss hur vi ska göra exakt. Däremot är det givet att vi ska investera i organisation och spelare kring vårt A-lag.

Hur gör man för att det här ska bli lyckat? Jag misstänker att det inte alltid är så enkelt och ni får ju kanske inte alla pengarna på ett bräde. Om man tar AIK och Alexander Isak-pengarna som exempel så blev kanske inte allt rätt där. För att göra en parallell.

- Jag tycker att det är en jättebra fråga. Jag tror generellt att det viktigaste är att man inte svävar iväg för mycket utan att man internt hela tiden hjälps åt att göra bra affärer. Vi ska ha en sansad diskussion internt om att fortsatt följa vår strategi, och det tycker jag att vi har haft hela tiden under perioden jag varit här.

Gör man upp en form av handlingsplan kring pengarna?

- Nja. Men det blir egentligen en fråga för Håkan (Mild) och Richard (Berkling) att svara på.

Vad gäller just A-truppen på herrsidan sa Ola Larsson till Fotbollskanalen inför det allsvenska uppehållet att man letade ett yngre och ett äldre alternativ på mittbackspositionen. Där har man fått in August Erlingmark, samtidigt som Aftonbladet under gårdagen rapporterade att man ville plocka in 19-årige Rockson Yeboah, som spelar på samma position. Efter att Yalcouyé-affären säger Larsson följande om det stundande trupp-pusslet.

- Vi tittar på att förstärka på flera positioner, det är det jag kan säga. Däremot kan jag inte kommentera något om varken spelare som kan vara på väg in eller ut.

- Så får ve se hur snabbt det gå men självklart måste vi få in ersättare till Malick.

Med det sagt: Larsson vill inte säga något gällande Sebastian Hausners framtid i klubben, enligt uppgifter är han på väg tillbaka till Danmark, eller om Rockson Yeboah är aktuell.

Försäljningspriset då? Ja, Blåvitt har nöjt sig med att kommunicera att det handlar om en rekordförsäljning. Transfer-gurun Fabrizio Romano har tidigare skrivit att det rör sig om runt 10 miljoner euro (drygt 115 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde), bonusar inkluderat. Göteborgs-Postens Robert Laul å sin sida skriver i en krönika att han fått uppgifter om att det är något lägre: över 60 miljoner kronor plus drygt 30 miljoner i möjliga bonusar baserat på speltid i den nya klubben. Lokaltidningen i Brighton, The Argus, samt sajten The Athletic, skriver att det rör sig om en övergångssumma på sex miljoner pund, en bit över 80 miljoner svenska kronor kronor. Några summor kring eventuella bonusar framgår dock inte från de sistnämnda.

Ola Larsson är fåordig, och vill heller inte säga något kring hur stor andel den ivorianska akademin Asec Mimosas (som Yalcouyé värvades från) får, eller om några pengar skall gå till Blåvitts riskkapitalbolag.

- Jag kan inte kommentera någonting kring försäljningssummorna. Det jag kan säga är att det finns initierade spekulationer och det finns icke-initierade spekulationer och jag skulle placera Laul i den sistnämnda kategorin.

- Jag skulle vilja sammanfatta det med att vi är väldigt nöjda.

Robert Laul å sin sida, svarar följande, i en kommentar till Fotbollskanalen:

- Alla kommer att kunna läsa i föreningens årsredovisning våren 2025 vad IFK Göteborg fick för Malick. Jag ser framemot det - frågan är om Ola Larsson gör det?

Bortsett från en rejäl slant in på kontot och möjligheter att investera på flera fronter så förklarar Larsson att resan till Brighton var väldigt värdefull och gav en inblick i hur det funkar, ”ett par hack upp”.

- Vi har tagit med oss väldigt mycket därifrån. Dels att vi var iväg ett gäng personer som när vi jobbar ihop litar väldigt mycket på varandra. Vi ville ha med alla de här personerna kring affären. En annan grej är att du kommer iväg till en klubb som Brighton, som är några hack över ekonomiskt och sportsligt, får komma in och se hur de tänker. Hur ser beställningen ut i nästa led? Hur tänker dem? Vad tittar de efter? Hur jobbar de strategiskt och vad kan vi lära? Hur långt ifrån varandra ligger vi?

Och det hann ni med under tiden affären gjordes klart?

- Ja, det fanns hundra procent transparens och det var egentligen det bästa. Vi hade ett samtal med deras organisation under tiden papperna skickades fram och tillbaka mellan advokater och andra under tre, fyra timmar. Då hann vi prata fotboll och organisation och där han vi gå på djupet kring strategier.

IFK Göteborg är även i år indraget i bottenstriden. Senast blev det förlust mot IFK Värnamo och härnäst väntar en mycket svår bortamatch mot Hammarby i allsvenskan.