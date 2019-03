Blåvitt-förvärvet kan debutera - med i derbytruppen

Under lördagen derbyspelar IFK Göteborg mot Örgryte. Då kan Blåvitts senaste nyförvärv, Nzuzi Toko, få göra debut.

Under lördagen spelar IFK Göteborg sin sista match inför den allsvenska starten. På Kamratgården ställs Blåvitt mot lokalrivalen Örgryte och i derbyt kan nyförvärvet Nzuzi Toko göra debut.

Blåvitt har blandat och gett en del under försäsongen och inför mötet med Öis vill Poya Asbaghi se framsteg.

- Det finns naturligtvis några bitar vi vill se finnas på plats och ta med oss till den allsvenska premiären då det här handlar om genrep. Sedan är det också ett derby och en bra prestation tillsammans med vinst finns givetvis på önskelistan, säger Blåvitt-tränaren i en kommentar på klubbens hemsida.

Blåvitts trupp: Giannis Anestis, Tom Amos, August Erlingmark, Rasmus Wikström, Kristopher Da Graca, Carl Starfelt, Nzuzi Toko, Amin Affane, Junes Barny, Victor Wernersson, Sebastian Ohlsson, Patrik Karlsson Lagemyr, Benjamin Nygren, Giorgi Kharaishvili, Robin Söder, Sargon Abraham, Emil Holm, Alhassan Yusuf.

Du ser lördagens möte mellan Blåvitt och Örgryte på C More Fotboll, Sportkanalen och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 13:00.