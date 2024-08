Blåvitt kryssade mot Sirius - efter Carlstrands succéinhopp

IF Elfsborg

Stefan Billborn hade endast vunnit en match (noll på hemmaplan) som tränare för IFK Göteborg på sex försök.

Hemma mot Sirius kom nästa missräkning, trots en viktig kvittering efter paus.

Matchen inleddes med ett längre ställningskrig och ytterst få målchanser. Med tio minuter spelade tog Sirius tag i taktpinnen och hade ett längre spelövertag.

Efter slarv av Blåvitt-förvärvet Jonas Bager höll Sirius på att ta ledningen med dryga kvarten spelad, men försöket blåstes slutligen av för offside till hemmasupportrarnas lättnad.

IFK Göteborg å sin sida hade problem med sitt eget spel och slarvade en hel del med bollen.

Spelet jämnade sedan ut sig med 20 minuter spelade - men målchanserna uteblev under en längre period.

I den 32:a minuten kom slutligen den första större möjligheten. Detta sedan Kolbeinn Thordarson kombinerat sig fram med Paulos Abraham och skjutet lurigt mot första stolpen. Då stod Jakob Tånnander för en fin fotparad.

Därefter höll Gustaf Norlin på att stressa till sig ett mål två gånger om, men Sirius redde ut situationerna med nöd och näppe.

Patrick Nwadike höll sedan på att nicka in en hörna för Sirius, men avslutet gick rakt på Jacob Karlström som kunde limma tag i bollen enkelt.

Paulos Abraham var inte helt nöjd med Blåvitts första halvlek.

- Som helhet, vi får inte tag på Sirius i pressen. Det är för enkla bolltapp och vi spelar bara på en sida. Vi måste fixa till lite i pressen, men det funkar inte riktigt när vi har bollen heller. Det finns ytor, det finns chanser att vända på spelet och hitta varandra, sa Abraham till Max i halvtid.

Sirius Adam Vikman i samma sändning:

- Vi känner oss lugna och trygga. Vi gör en helt okej första halvlek, men det där lilla sista saknas. Vi saknar lite kvalité i sista passningen. Men jag tycker att vi ska fortsätta som vi gör, men höja kvalitén, sa Vikman.

Efter paus inledde IFK Göteborg bäst och skapade en lurig målchans omgående, som mynnade ut i en resultatlös hörna.

I minut 52 skulle det slutligen bli mål på Gamla Ullevi. Då var det Sirius som tog ledningen efter en snabb kontring. Melker Heier drev in från vänsterkanten, släppte vackert till Joakim Persson i djupled som i sin tur placerade in 0-1 via stolpen.

IFK Göteborg lyfte upp laget efter baklängesmålet och gjorde med det några byten. Bland annat fick 19-årige anfallaren Linus Carlstrand chansen - vilket skulle ge viktig utdelning direkt.

Med 18 minuter kvar att spela styrde Carlstrand in Paulos Abrahams inspel via stolpen till 1-1.

Trots vassa chanser till ett segermål för hemmalaget skrevs slutresultatet slutligen till 1-1, vilket betyder att ett IFK Göteborg i stort behov av segrar nu har spelat oavgjort i tre raka matcher (1-1 mot Djurgården och 0-0 mot Värnamo dessförinnan).

Sirius Melker Heier uttalar sig efter slutsignal:

- Det känns som att vi kommer ut och är påkopplade sedan minut ett. Det är sista kvarten kanske som vi ger för mycket momentum till Göteborg, men vi är rätt nöjda med vår insats. Lite mer skärpa i sista tredjedel så... Vi är ju där och nosar. Vi är ju en halvpassning ifrån flera öppna skottlägen, säger han till Max.

Blåvitts målskytt Carlstrand tog också till orda:

- Matchen är ganska långsam i början. Sedan får de in en boll och vi är lite avvaktande i 60, 70 minuter. Men det var skönt att få in 1-1-målet och sedan en skön forcering, säger han till Max.

På frågan om varför han inte får spela mer svarar målskytten så här:

- Det vet jag inte. Det är tränarens val. I dag valde han inte mig. Men förhoppningsvis kan jag komma in med energi och göra så att jag spelar mer och mer, säger Carlstrand till Max.

Tränare ger också sin syn på matchen. Sirius Christer Mattiasson:

- Jag är både nöjd och missnöjd. Vi kommer hit och visar att vi vill gå för det. Vi tar initiativet i matchen och pressar Blåvitt högt.

- Den första halvleken är bra från vår del. Det fortsätter en liten stund in i andra. Men sen blir vi lite rädda och slutar spela. Blåvitt skapar sedan ett tryck och så fortsätter den andra halvleken, på ett dåligt sätt för oss. Men jag är nöjd med en poäng i slutändan med tanke på hur det blev i slutändan.

Stefan Billborn:

- Jag är också missnöjd och nöjd. Vi är i första halvlek väldigt fega. Vi blir långa med bollen. Vi vänder bara spel med backlinjen eller via målvakt och blir långa som lag. Vi har inte längre anfall och är svaga i andrabollsspelet.

- I andra halvlek börjar vi svagt. Men efter målet är det som att vi inte har något att förlora. Vi blir plötsligt väldigt farliga och har ett mer kompakt lag. Den perioden är jag väldigt nöjd med. Det finns mycket att jobba på men också en hel del positivt att ta med sig.

Startelvor:

IFK Göteborg: Karlström - Ohlsson, Svensson, Bager (August Erlingmark 84), Trondsen (Wendt 66) - Kruse, Thordarson (Adam Carlén 84) - Salomonsson (Carlstrand 66), Lundqvist, Abraham - Norlin

Sirius: Tånnander - Voelkerling Persson, Nwadike, Jeng, Widgren - Walta, Vikman - Persson (Salech 72), Lindberg, Heier - Milleskog