Blåvitt ser över strategin - efter skadesmällarna: "Får värdera det"

IFK Göteborg har dragits med stora skadeproblem hela säsongen. Inför söndagens möte med Djurgården på Tele2 arena finns det osäkerhet kring flera tunga namn.

Där ingår nyförvärvet Jonas Bager som klubben ”tar det försiktigt med” efter att mittbacken inte har spelat match sedan i maj. Osäkerhet råder även för trion Paulos Abraham, Laurs Skjellerup och Elis Bishesari - som samtliga har genomgått magnetröntgen.

Där inväntar klubben fortsatt på svar, menar Ola Larsson.

- Jag vet ingenting nu, jag har ingen aning. Vi brukar komma ut med information i samband med match, så vi samlar ihop allting fram till dess, säger Blåvitts tekniske direktör.

Hur oroande är de skadorna som ni dras med nu?

- Det är inte speciellt oroande, det tycker jag inte. Det hade kunnat vara mycket värre, säger Larsson och fortsätter:

- Däremot är det inte kul att Laurs (Skjellerup) får de här återkommande skadorna. Det tycker jag inte är något kul. Jag hade hellre satsat på honom då han har gjort det väldigt bra. Han lyfter vårt spel när han är på banan.

Har någon av dem en chans att spela på söndag?

- Jag vet inte, vi har inte fått riktigt svar på det där än.

När skadorna har duggat tätt har IFK Göteborg tvingats kasta in matchotränade spelare rakt i hetluften. Det har bidragit till negativa utfall både sett till prestation och fysisk status.

Nu ser klubben över sin strategi till kommande säsong.

Det kan bland annat innebära att Blåvitt åter väljer att delta i U21-serien (där även seniorspelare får spela) nästa år, som ett mellansteg för spelare som varken spelar i samarbetsklubben Västra Frölunda eller tillräckligt mycket med IFK Göteborgs seniorlag.

- Vi får värdera det. När vi gick in i säsongen var det inte speciellt många spelare som befann sig i den situationen, säger Ola Larsson.

Han utvecklar genom att lyfta upp Anders Kristiansen, 34, som efter noll spelade minuter under säsongen kastades rakt in i förlustmötet med BP i helgen när Elis Bishesari skadade sig - och släppte in fyra mål.

- Nu är det klart att Anders hade mått bättre av att ha spelat någon träningsmatch eller i en U21-serie. Sen är det inte speciellt många matcher i den U21-serien, och under sommaren är det nästan noll ändå, så det hade antagligen inte varit en lösning just nu, säger Ola Larsson och fortsätter:

- Däremot över tid är U21-serien ett bra komplement generellt, för vi behöver öka matchtiden generellt. Till nästa år tror jag att vi kommer att addera den, och sen adderar vi även fler träningsmatcher.

Efter att tidigare ha varit med i U21-serien valde IFK Göteborg självmant att inte delta i år.

- Generellt sett tycker vi att det är för dålig nivå på den. Förra året var det bara avhopp på avhopp. Det blev bara inte bra. Men om man gör det på ett bättre sätt tror jag att det är bra att ha VF (Västra Frölunda), U21 och sen träningsmatcher.