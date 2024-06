Blåvitt-toppen: Så tänker jag kring Edvardsen, Erlingmark och Pyndt

Efter tolv omgångar ligger IFK Göteborg på 13:e plats i allsvenskan och har bara tre poäng ner till IFK Norrköping som är på kvalplats. I sommar vill klubben förstärka sitt lag, men för att det ska ske så måste någon säljas.

Med någon menas Malick Yalcouyé. Den 18-årige mittfältaren har imponerat och därför dragit till sig intresse från flera utländska klubbar.

I slutet av maj avslöjade Fotbollskanalen att Brighton och Red Bull Salzburg ville knyta till sig mittfältaren och att man var i dialog med hans representanter.

Under tisdagen uppgav Expressen att Blåvitt har tackat nej till ett bud, från en icke namngiven klubb, på runt 50 miljoner kronor och att man vill ha runt 70-80 miljoner kronor vid en affär.

När Fotbollskanalen når Blåvitts tekniske direktör Ola Larsson på onsdagen så vill han inte kommentera några summor.

- Pengarna som det skrevs om har jag inga kommentarer kring. Det är fortfarande ett stort intresse. Men inget konkret just nu, säger han.

Har det funnits konkret intresse för Yalcouyé?

- Det har varit förfrågningar kring prisnivå. Men det var en bit ifrån och är inte aktuellt.

Är känslan att det kan bli en försäljning under sommarens transferfönster?

- Det beror på hur snabbt vi vill förhålla oss till verksamhetsplanen. Får vi in pengar nu så kan vi göra saker i detta fönstret, får vi inte in pengar kan vi inte värva.

Hoppas ni på att göra saker i det här fönstret?

- Ja det har vi tänkt. Vi har en ekonomi att förhålla oss till.

Det är inte det enda som kan hända på IFK Göteborgs mittfält. Sedan tidigare står det klart att låneavtalet med Andreas Pyndt löper ut den 30 juni.

När parterna kom överens om avtalet så var planen att Pyndt skulle återvända till Silkeborg i sommar.

Men nu hoppas IFK Göteborg behålla honom.

- Vi ska ha vidare samtal med Silkeborg den här veckan och vi hoppas på en förlängning, säger Ola Larsson.

Tidigare i veckan uppgav Expressen att det finns tyskt intresse för Adam Carlén, då de tyska andraligalagen Darmstadt och Nürnberg sägs ha tagit en första kontakt gällande spelaren, även om det i dagsläget inte är konkret med Blåvitt.

Det var nyheter även för Ola Larsson.

- Jag har inte hört något om det, säger han.

Finns det intresse för Carlén?

- Just med Adam har jag inte hört något.

Under tisdagen uppgav grekiska Athlos att David Moberg Karlsson sagt hej då till lagkamraterna i Aris och att nästa destination ser ut att bli IFK Göteborg. Sajten skrev även att kontraktet med Urawa Reds, som gäller till december, väntas rivas och att den 30-årige mittfältaren kan bli presenterad av Blåvitt i juli.

Men Ola Larsson berättar för Fotbollskanalen att Moberg Karlsson inte är nära en övergång till IFK Göteborg

- Det är han inte. Det finns ingen sådan dialog just nu, säger han.

Hoppas ni göra klart med honom i sommar?

- Det är inget som ligger i planerna nu.

I söndags uppgav Expressen även att August Erlingmark är högaktuell för en återkomst till IFK Göteborg efter att kontraktet med Atromitos går ut i slutet av juni.

Ola Larsson hymlar inte om att Blåvitt vill ha tillbaka Erlingmark, men medger också att det kan bli svårt.

- Han är en bra spelare. Hans avtal går ut. Han checkar i alla boxar för oss. Han är en väldigt intressant spelare, säger han.

Har ni kontakt?

- Det finns flera spelare där ute som vi har återkommande kontakt med.

Är han intresserad av att återvända till er?

- Du får fråga honom. August ska bli pappa nu, det är det som han inväntar just nu. Mycket av hans beslut om framtiden är kopplat till det.

Kommer ni att få konkurrens av andra klubbar?

- Ja det kommer det att vara.

En annan spelare som kopplats ihop med IFK Göteborg är Victor Edvardsen. Anfallaren har ett förflutet i IFK Göteborg och är supporter till klubben sedan barnsben.

Förra sommaren lämnade han Djurgården för nederländska Go Ahead Eagles där han nu har två år kvar på kontraktet.

Även här hymlar inte IFK Göteborg om sitt intresse.

- Det är en väldigt bra och intressant spelare. Men han tillhör en annan klubb, säger Ola Larsson om anfallaren som gjorde sju poäng på 32 matcher i Eredivisie.

Men med Edvardsen har saker och ting komplicerats. I förra veckan berättade den nederländska klubben att deras ägare Kees Vierhouten, 51, plötsligt bort. Så klubben är i chock och sorg, vilket har påverkat det dagliga arbetet.