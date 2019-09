Blåvitts besked: Erlingmark missar Hammarby-matchen

IFK Göteborg-mittfältaren August Erlingmark var uttagen i det svenska U21-landslag som nyligen förlorade med 3-1 mot Irland i EM-kvalet. Mittfältaren tvingades däremot lämna samlingen inför matchen på grund av sjukdom och är ännu inte redo för spel.

Blåvitt meddelade under lördagskvällen att Erlingmark inte kommer till spel mot Hammarby på söndag, då 21-åringen fortfarande är sjuk.

Ett glädjande besked för Blåvitt är dock att Sebastian Eriksson, som enligt GP inte tränade i fredags, finns med i matchtruppen.

IFK Göteborgs matchtrupp: Giannis Anestis, Tom Amos, Victor Wernersson, Nzuzi Toko, Kristopher Da Graca, André Calisir, Edvin Dahlqvist, Adil Titi, Emil Holm, Sebastian Eriksson, Alhassan Yusuf, Hosam Aiesh, Tobias Sana, Lasse Vibe, Sargon Abraham, Giorgi Kharaishvili, Robin Söder, Noah Alexandersson.

IFK Göteborgs bortamöte med Hammarby börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Live och streamat på cmore.se.