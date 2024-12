Blåvitts beslut i arenafrågan - har valt huvudspår: "Bästa vägen"

Arenafrågan i Göteborg har varit en större följetong i många år. Där har inte minst IFK Göteborg länge velat se en förändring.

Blåvitt anser sig växa ur Gamla Ullevi, där man har sålt slut sina biljetter i 24 raka allsvenska matcher. Parallellt har klubben sett över alternativen för att både kunna få in mer publik på sina matcher samt utveckla de kommersiella möjligheterna.

Alternativen har bland annat inneburit en ny egen arena - alternativt en uppgradering av Gamla Ullevi.

På föreningens medlemsmöte i måndags meddelade ekonomichef Marcus Valli (före detta Hermansson) att IFK Göteborg har valt det sistnämnda alternativet som sitt huvudspår i arenafrågan.

Marcus Valli utvecklar nu Blåvitts beslut för Fotbollskanalen:

- Vi har haft en diskussion och dialog med framför allt Got event (det kommunala bolag som äger och driver arenan) under det senaste året, kan man säga, där vi vill vara med och vara en aktiv del i att utveckla Gamla Ullevi. Allt för att kunna kommersialisera, ta in mer publik och skapa en modernare fotbollsarena, säger Valli.

- Det är de diskussionerna och den dialogen som nu börjar ta form här, i form av samråd mellan arenaägare och grannar runt omkring Gamla Ullevi. Vi hoppas att det ska leda till att det här förslaget med utbyggnad blir verklighet så snart som möjligt. För vi behöver få till fler platser på Gamla Ullevi.

I slutet av oktober kunde Fotbollskanalen redogöra för hur planerna på en uppgraderad version av Gamla Ullevi har intensifierats under 2024, vad som krävs för att det ska bli verklighet - och när det hela skulle kunna vara klart.

Det alternativet har IFK Göteborg nu alltså valt att fokusera på som sitt huvudspår.

- Det gör vi dels på grund av snabbheten till att få en utökad kapacitet. Det är den snabbaste vägen, så som vi bedömer det. Men även på grund den ekonomiska risken i att bygga en egen arena och äga en egen arena. Utifrån hur vår ekonomi har sett ut och vår sportsliga situation ser vi att detta är den bästa vägen just nu, säger Valli.

Har ni lagt andra alternativ, som exempelvis en egen arena, på is nu?

- Jag skulle inte beskriva det som att det är helt lagt på is. Däremot är det fokus på den här delen. Sen måste man kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt och över tid tror jag att det är jättebra att kunna äga en egen arena. Men jag tror att vi behöver rusta oss både sportsligt och ekonomiskt innan det blir det bästa alternativet.

I den uppgraderingen som IFK Göteborg hoppas få se skulle kapaciteten av Gamla Ullevi utökas med omkring 5 500 platser (innefattande omkring 4 000 sittplatser och cirka 1 500 ståplatser).

Det skulle i så fall innebära att Gamla Ullevis totala kapacitet expanderar från ungefär 18 500 platser till cirka 24 000 platser.

- Alla utökningar just nu är bra för vår del. Sen tror jag att om man tittar på längre sikt, på 15, 20, 30 år, då tror jag att det (24 000 platser) är för lite. Därav försöker vi ha två tankar i huvudet samtidigt här, säger Marcus Valli.

- Dels att man behöver få till en snabb lösning, men sen tror jag även att man behöver titta på arenalösningen för staden som helhet. Vill man ha damlandslag och eventuellt herrlandslag som spelar matcher i Göteborg, då behöver man nog ha en större arena än så också.

Utöver den utökade arenakapacitet hoppas IFK Göteborg få se ytterligare uppgraderingar.

- Vi vill se bättre hospitality-ytor, bättre ytor runt arenan, det ska vara smidigt att handla, det ska vara smidigt att gå på toaletten, det ska vara en bekvämare och modernare upplevelse. Det är det som vi önskar och hoppas på.

I dagsläget har IFK Göteborg och övriga klubbar på Gamla Ullevi möjlighet att nyttja omkring 400 sponsorplatser i restaurangavdelningen. Enligt förslaget som nu ligger på bordet väntas den siffran åtminstone dubbleras, menar Valli.

- Det är viktigt för oss att vi kan sälja fler partnerpaket också. Det finns många delar i det här.

Ekonomiskt skulle dessa förändringar innebära ett större klirr i kassan för IFK Göteborg.

- Om man bara pratar om biljettsidan skulle jag mellan tummen och pekfingret säga att det handlar om 15 miljoner per år, i alla fall. Förutsatt att vi fortsätter att sälja slut arenan, så klart.

- På partnersidan är det klart att det skulle ge effekt där också. Men det har jag inte räknat på i detalj, så där har jag ingen siffra just nu.

Marcus Valli är samtidigt tydlig med vad som är allra viktigast för IFK Göteborg i arenafrågan:

- Det är att lyssna på våra supportergrupperingar och vad som är viktigast för dem, för att vi ska kunna fortsätta skapa den atmosfären som vi har haft hela säsongen. Hur kan vi utveckla den? Hur kan vi göra den ännu bättre?

- Den typen av dialoger för vi med supportergrupperna, vilket jag tycker är givande och där vi får bra inspel. Vår förhoppning är att få med så mycket som möjligt av deras önskemål i det här.

Marcus Valli, som i första hand arbetar med arenafrågan ihop med klubbdirektör Håkan Mild, betonar sedan hur viktigt det skulle vara för IFK Göteborg att få till en lösning så snart som möjligt.

- Det är jätteviktigt. Vi ökar våra intäkter på våra största intäktsben, men det finns en begränsning i hur mycket vi kan öka på Gamla Ullevi med nuvarande kapacitet i och med att vi säljer slut våra biljetter varje match. Då är det svårt att göra något mer där.

- Om vi ska kunna utvecklas sportsligt behöver vi ha möjlighet att dra in mer intäkter. Det här är ett viktigt steg på den vägen.

Känner ni er bekväma med att publikutvecklingen kommer fortsätta på samma vis?

- Nej man kan inte känna sig bekväm med det. Vi jobbar hårt på att vända den sportsliga utvecklingen här och se till att ha en attraktivare produkt, som ska dra folk. Sen upplever vi att supporterkollektivet är så pass starkt, och folk drar folk, så vi känner ingen oro inför kommande säsonger på kort sikt.

***

Tidigare har IFK Göteborg och Got event stått en bit ifrån varandra i en rad olika arenafrågor. Marcus Valli upplever däremot att parternas samtal gällande Gamla Ullevis framtid går i positiva ordalag.

- Jag upplever dialogen som god och att det finns en vilja om att skapa något nytt och bättre tillsammans.

I slutet av oktober berättade Got event för Fotbollskanalen att en förstudie skulle utföras av Higab, som äger fastigheten, under hösten.

- Förstudien i sig kommer ge svar på många av de viktigaste frågorna som projektets omfattning, kvalitet, kostnadsnivå, tider, etappbyggnad och liknande, sa Got events evenemangschef Henrik Jutbring då.

Den förstudien ska nu vara igång, menar Blåvitts ekonomichef Marcus Valli.

- Den är igång och som jag förstår det pågår arbetet just nu. Vi får information löpande från Got event och det känns jättebra.

I våras dröjde det hela vägen till fyra dagar innan den allsvenska premiären innan IFK Göteborg och Got event kom överens om ett arenaavtal för säsongen. Nu har parterna inlett samtal inför 2025 - med ambitionen att ha ett kontrakt på plats i god tid.

- Vi ska ha ett möte till här innan jul. Dialogen pågår och jag tror att vi ska kunna komma fram till något bra tillsammans, säger Marcus Valli.

Got event berättade i oktober att man helst skriver ett längre arenaavtal än ett år den här gången.

- Så länge villkoren i avtalet är rimliga ser vi också ett längre avtal, säger Marcus Valli.

Vad innebär det mer konkret för er?

- Det handlar om att hitta en balans i hur mycket vi utvecklar på den befintliga arenan, vad vi har för hyresnivå och hyresmodell. Det är ganska många delar i det här. Jag har inget mer specifikt just nu.

Ishockeyklubben Frölunda skrev in en så kallad "kick back" på kiosk- och restaurangförsäljning i sitt nya avtal med Got event, gällande Scandinavium. Där kommer procentsatsen regleras inför varje år och ligger den här säsongen på 3,5 procent.

Kan det även bli aktuellt för IFK Göteborg på Gamla Ullevi?

- Det är lite tidigt att svara på den frågan just nu. Men jag tycker att det låter som en bra idé. Sen vet inte jag hur de olika aktörerna ställer sig till det, men det är klart att om vi har ett intresse av att sälja mer och kan ta del av intäkterna är det bra.