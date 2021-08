Blåvitts sportchef Pontus Farnerud om kritiska läget: "Alla är besvikna"

Åtta matcher under Roland Nilsson – åtta under Mikael Stahre. Poängskillnaden? Ett ynka. Att Blåvitt inte fått det lyft man hoppats på efter den nye tränarens intåg är uppenbart. Tio poäng på åtta matcher – och laget parkerar på elfte plats. Senast blev det förlust mot Varberg hemma på Ullevi med 1-2. Efter att domare Kaspar Sjöberg blåst av matchen buades laget ut av de egna supportrarna. Hur hamnade klubben – som under sommaren fått hem utlandsproffsen Marcus Berg, Oscar Wendt och Gustav Svensson – i den här sitsen? Och hur påverkar det människorna bakom emblemet? Klubbens sportchef Pontus Farnerud ger sin syn på de senaste veckorna:

- Man är väldigt styrd av hur det går och av resultaten. Det är klart att när vi förlorar mot Varberg på det sättet, efter att ha vunnit mot Malmö och känt att vi hade en stor möjlighet att bygga vidare på det så är det klart att det är tufft med en sådan förlust.

Vad är det som saknats i era prestationer?

- Vi har släppt in väldigt mycket mål, billiga mål, lätta mål där motståndaren enkelt kunnat straffa oss och vi har fått jobba betydligt hårdare för att skapa chanser och göra mål. Det är så klart någonting vi är väldigt besvikna över och vi behöver få ett bättre fungerande lagspel där samhandlingen och samarbetet mellan spelarna både offensivt och defensivt blir bättre.

Vissa menar att ni att det är krisi klubben - är det känslan?

- Vi är väl medvetna om situationen, sedan vilka ord man använder - det får var och en stå för. Vi diskuterar hela tiden hur vi kan bli bättre och utvecklas och det är klart att vi diskuterat mer när resultaten inte blir som vi tänkt oss. Vi kommer att fortsätta att jobba för att få bättre prestationer och bättre resultat.

När mittfältaren Sebastian Eriksson byttes ut mot Varberg buade publiken. Hur han reagerade? Genom att hyscha sina egna supportrar.

- Det är frustration från både publiken och från spelarna. Alla är besvikna och frustrerade och det tar sig i uttryck på olika sätt. Vi vet att Sebastian är en känslomänniska och inte mår jättebra när det går emot IFK Göteborg, säger Pontus Farnerud.

Vad sänder det för signaler när en spelare hyschar sina egna supportrar?

- Det är klart att vi vill skapa en enad känsla inom både föreningen men också externt med sponsorer och supportrar som är en viktig del för IFK Göteborg. Känslan i klubben är fortsatt god. Vi har en bra verksamhet, sedan måste vi också respektera att folk har höga förväntningar. Det är därför man spelar i IFK Göteborg för att man vill vara en del av det och klara av att hantera det på ett bra sätt.

Hur känns det att sitta på Ullevi och höra buandet för dig?

- Det känns självklart inte bra att bli utbuad av sina egna supportrar. I den bästa av världar så skulle man önska att det oavsett resultat och prestation finns en optimism kring föreningen. Vi har känt ett enormt stöd under en längre tid även när det gått tyngre och då får man också acceptera att det finns en irritation. Självklart vill vi känna stödet och hyllningarna, men om man vill vara en del av IFK Göteborg när det går bra och är fantastiskt så får man vara beredd på att det är lite tuffare när det går emot.

Hur stort ansvar har du som sportchef för sitsen ni är i?

- Jag har mitt ansvar precis som övriga spelare och ledare. Jag gör allt jag kan för att göra ett så bra jobb för IFK Göteborg som möjligt. Det är det viktigaste för mig och det har jag känt sedan i vintras där vi gjorde om en del i truppen och gjorde försäljningar. Vi har fått in ganska mycket pengar under året från försäljningar men kanske inte haft möjlighet att värva in spelare utan i princip alla spelare har kommit på ”free transfer”. Då är det en större utmaning och lite svårare förutsättningar. Men samtidigt, med förändringarna vi gjorde, kände vi att vi både kvalitetsmässigt i truppen och vad gäller känslan i laget skulle bli bättre. Även om det tar lite tid att få det att fungera - med de spelarna så hade vi en förhoppning om att det skulle ge bättre resultat.

Som sagt har klubben hämtat in Marcus Berg, Oscar Wendt och Gustav Svensson under sommaren. Dessutom blev Värnamo-försvararen Bernardo Vilar klar under övergångsfönstrets sista timmar.

- Jag vill inte prata enskilt om de spelarna (Berg, Wendt och Svensson) utan vi förväntar oss mer av hela laget och vi vet att det fanns stora förväntningar på just de här spelarna, vilket jag tycker att det ska vara med deras erfarenheter och meriter. Självklart hade vi hoppats att effekten skulle varit större. Men det handlar inte bara om de tre utan om hela laget och hur vi fungerar tillsammans, vilket vi inte gjort tillräckligt bra.

Bortsett från att poängen inte kommit in. Har de tillfört det ni hoppats i form av ledarskap?

- Det är svårt att utvärdera efter inte jättemånga matcher, sedan ser vi deras betydelse i gruppen där de har en viktig roll för unga spelare och det är viktigt att man tar den rollen på rätt sätt, och det är inte helt lätt när resultaten går emot. Men det är ett viktigt jobb för de spelarna, att vara de ledarna och få med sig gruppen på ett bra sätt. Men det handlar hela tiden om laget, alla måste ta sitt ansvar i det, oavsett ålder och meriter.

Med någon form av facit i hand – hade du velat göra något annorlunda under transferfönstret?

- Nej, det känner jag inte. Man får hela tiden utvärdera det utifrån vilka spelare som försvinner, ekonomi och vilka möjligheter vi har. Det är hela tiden en utmaning. Det är bara att jobba hårt för att försöka maximera den processen så mycket som möjligt.

Framförallt från konkurrerande supportrar har skämten haglat om att Blåvitt bara värvar ”gamlingar” vars bästa före-datum passerat. Farnerud vill nyansera diskussionen och få fram hela bilden – som är en annan.

- För oss var det självklart för oss att plocka in de tre spelarna, som har landslagsmeriter. Bortsett från dem så är det inte jättehög snittålder på de spelare vi plockat in under året. Vi har sju eller åtta spelare födda på 00-talet. Nästan alla de spelarna kommer från vår akademi. Det är klart att det ibland blir en lite skev diskussion kan jag känna, men det är inget jag lägger någon större kraft på.

Parallellt med att Blåvitt har det tufft går Malmö FF som tåget och har precis kvalificerat sig för sitt tredje Champions League-slutspel på sju år. Historiskt sett är det två någorlunda jämnstora klubbar – som idag arbetar utifrån helt olika förutsättningar. Hur det påverkar när miljonerna och framgångarna regnar in över en av dina värsta konkurrenter?

- Jag skulle inte säga att det är jobbigt. Jag lägger inte så mycket tid på det, de har redan skaffat sig ett försprång och har gjort det på ett väldigt bra sätt. Men jag tror inte att det förändrar övriga klubbars inställning till att försöka bli ett Europa-lag eller vinna SM-guld. Jag tror inte att MFF kommer vinna tio raka SM-guld - eller att inget lag kommer kvala in till Europa. Vi måste bara titta till vår egen verksamhet och bli inspirerade av Malmö och deras jobb.

Exakt vad i arbetet är det man som konkurrerande klubb vill ta efter?

- Det är en väldigt välskött och proffsig klubb som haft kontinuitet i ledande positioner, som med hjälp av Europaspelet byggt upp en ekonomi som gett större möjligheter att behålla spelare och knyta upp bra spelare. Där måste andra lag kanske vara mer noggranna och träffsäkra och pricka rätt och har kanske inte samma möjligheter att behålla spelare. Där har de ett försprång.

Närmast ligger fokus på söndagens derby med BK Häcken – som parkerar på samma poäng som Blåvitt men med bättre målskillnad. Förlust där och IFK Göteborg riskerar att dras in i bottenstriden på allvar.

- Den är lika viktig som övriga matcher, men kanske än viktigare efter förlusten senast. Vi vill skapa en bra känsla och bygga vidare på segern mot Malmö. Då var det en tuff förlust mot Varberg och förhoppningsvis studsa tillbaka. Samtidigt har vi all respekt för Häcken.

Eftersom läget är som det är - vad har ni för målsättning med säsongen?

- Jag vill inte prata resultat, det viktigaste är att se utvecklingen i vår prestation, i vårt spel både individuellt och kollektivt. Kommer det så kommer också poängen. Det är det viktigaste just nu. Vi siktar självklart uppåt och vet att det är tajt i allsvenskan. Vi har fortfarande förhoppningen att klättra i tabellen.