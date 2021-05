Broberg öppnar upp om tuff tid mentalt: "Ska jag må så här dåligt för att spela fotboll?"

Örebro SK-mittfältaren Martin Broberg, 30, har under en längre tid haft återkommande skadebekymmer. För två år sedan återvände han till ÖSK och därefter spelade han med smärtor under 2019 innan han endast kom till spel i fem matcher, varav en från start, i allsvenskan 2020. Broberg missade första halvan av säsongen, gjorde sedan comeback, men skadade sig igen åtta minuter in i mötet med Malmö FF i september i fjol. Därefter har det inte blivit mer spel än så.

ÖSK meddelade i slutet av november i fjol, via NA, att 30-åringen avbrutit sin säsong med laget för att i stället rehabiliteringsträna på egen hand och ta sikte på säsongen 2021. Sedan dess har det varit tyst om spelaren, som inte kommit till spel i svenska cupen eller i allsvenskan i år.

Nu väljer Broberg att gå ut och öppna upp sig om hur han upplevt den senaste tiden. Han berättar att han har känt sig nedstämd och lätt deprimerad med anledning av skadeproblemen.

- Det ligger ett enormt mörker i att man inte kan göra det man älskar. Det är många gånger värre än att man inte är med och spelar, då det mentala och det psykologiska blir tyngre att bära. Jag har under en period pratat med människor om de här bitarna. Det är en fruktansvärd känsla att vara vid sidan av planen så länge som jag har varit, säger han till Fotbollskanalen.

Broberg började få negativa tankar efter skadan mot MFF i fjol. Han hade då redan varit borta länge och när det kom ytterligare ett tungt bakslag blev det både en fysisk och mental smäll för mycket.

- Det var extremt ledsamt och jag grät efteråt. Jag tyckte att allt var sjukt orättvist, så efter den hösten startade det. Jag höll uppe skenet när jag kom till träningarna, då jag får energi av mina lagkamrater och snacket i omklädningsrummet, men när de sedan tog på sig fotbollsskorna och gick ut på planen, samtidigt som jag tog på mig joggingskorna blev det en jobbig syn. Jag tyckte att livet var orättvist och det var väl då som jag började må dåligt. Det var på grund av skadorna och sedan har det eskalerat och satt sig djupare, säger han.

Broberg fortsätter:

- Det jobbigaste är när det går in och börjar påverka ens vardagliga liv. Jag är bara på träningarna en kort del av dagen, sedan ska jag vara pappa med energi hemma. Det är det jobbigaste. Fotbollen betyder otroligt mycket för mig och mitt liv, men när det började påverka mig som pappa och sambo behövde jag söka hjälp. Det gjorde jag, och det var väldigt skönt.

Broberg berättar att han under senaste tiden har pratat med en psykolog och att det har hjälpt honom mycket. Han har samtidigt fått stöttning av ÖSK hela tiden, och klubben var en del i att han bestämde sig för att ta hjälp för att få bukt med de negativa tankarna.

- Det har hjälpt mig framåt med att ha med huvudet på vägen. Det är viktigt att rensa tankarna och rikta dem åt rätt håll. Innan jag fick tummen ur och tog tag i mig själv, så mådde jag dåligt. Det är ens kropp som gör att man inte kan vara ute och spela. Det är svårt att veta var man ska rikta ilskan och frustrationen, och till slut rinner det över på en själv, allmänheten och egentligen vem som helst. Det behöver samtidigt inte vara ilska, utan att man helt enkelt är extremt deppig och har ett känslomässigt tillstånd, som gör att man i princip är deprimerad. Det är nästan jobbigt att säga att jag har varit deprimerad eller att jag har varit si eller så. Jag har tidigare tänkt: ”Det kan väl inte påverka en så mycket och göra att man blir si eller så?”. Nu har jag hamnat där själv och insett att, jävlar vad dåligt man kan må av den här sporten. Det känns som att det är mycket som tas ifrån en.

Övervägde du att lägga ner fotbollen?

- Jag har tänkt det, absolut, men sedan tror jag att det är extremt långt för mig mellan tanke och handling, men i de djupaste och mörkaste stunderna har jag tänkt det. Jag har tänkt att jag inte orkar med det. Ska det kosta så här mycket? Ska jag må så här dåligt för att spela fotboll? Det är inte värt det. Sedan är det små saker, som att man pratar med lagkamrater eller att en tränare kommer och säger: "Jag behöver ha dig tillbaka, jag saknar dig på planen". Det kan vara sådana kommentarer som gör att man får bränsle i en månad. Från tanke till handling är det därmed väldigt långt. Fotbollen är ändå min första stora kärlek och min passion i livet. Jag lever, andas och sover fotboll. Det är klart att jag tänkt så, men jag tror som sagt att det är väldigt långt från tanke till handling.

Även om Broberg i dag mår mycket bättre kan han fortfarande komma in i negativa tankemönster. Han får dock fortsatt hjälp av sin psykolog och känner att han är på rätt väg.

- Jag är inte inne i en depression just nu, men jag kan fastna i negativa tankar och spiraler. Jag vill mer än något annat komma ut på fotbollsplanen och spela fotboll. När jag inte får göra det blir jag påmind om det. Sedan gäller det att komma till insikten, att nu är det så här, och acceptera läget, den man är i dag. Utifrån den jag är i dag handlar det om hur jag vill vara i morgon och övermorgon. Jag tänker ganska kortsiktigt och jobbar så. Det är en definitionsfråga om jag mår bra, men det är en mycket gladare Martin Broberg, som du pratar med nu gentemot för en månad sedan. Jag är på rätt väg, samtidigt som det ger mig mycket att prata med en expert på det här området. Jag vill utnyttja den kompetensen.

Broberg tycker vidare att det är viktigt att belysa att det finns psykisk ohälsa i fotboll. Tidigare har bland annat Hammarbys Richard Magyar och IFK Göteborgs Simon Thern pratat om sina erfarenheter av det, något som Broberg har inspirerats av. Han kommer att läsa Magyars nya bok om ämnet.

- Jag tittade på Nyhetsmorgon med Richard Magyar och jag har även läst om spelare, som har varit i samma situation, som Simon (Thern). Man blir inspirerad. Jag har inte läst Richards bok, men jag ska göra det och se vad han delar med sig av. Jag har blivit medveten om hur jobbigt det är att vara med om det här med psykisk ohälsa och mental obalans., säger han och fortsätter:

- Jag tror säkert att det kan finnas många fler i svensk elitfotboll i dag, som har samma tankar och känslor som jag har och många andra har haft. Jag tror att svensk elitfotboll kan bli bättre på det här med hur man ska få vägledning. Jag vet att det är ett aktuellt ämne som diskuteras, men jag tror och hoppas att vi får se en stor utvecklingskurva gällande detta de närmaste åren för spelare som behöver hjälp och hamnar illa till när det kommer till tankemönster och sådana saker.

Nu har Broberg tagit sig igenom den värsta delen och ser framåt. Han känner sig motiverad och har siktet inställt på att vara tillbaka på planen igen efter EM-uppehållet. Då hoppas han få njuta på en fotbollsplan igen, och slippa känna av den mörka baksidan av den.

- Jag ska steppa upp allting nu kommande veckorna och förhoppningsvis får vi bra svar på det jag gör, så att jag är stark och redo när EM är över om kroppen och knoppen känns bra. Jag hoppas att det ena ger det andra också, säger han och fortsätter:

- Jag vill inget annat än att komma tillbaka och hjälpa laget. Jag vet att jag hade betytt mycket för laget i dag och det gör även att man blir väldigt motiverad.