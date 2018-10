Camara Jönsson om tuffa debutåret i allsvenskan: "Ganska missnöjd med min säsong"

Sagan var redan skriven. Salif Camara Jönsson skulle, efter en kometkarriär med Trelleborgs FF från division 1 och upp till allsvenskan, den här säsongen få göra allsvensk debut som 34-åring. Inför säsongen slet han i stället av ena hälsena, lades upp på operationsbordet och fick vänta på sin debut fram till i mitten av augusti i 6-1-förlusten mot Sundsvall, där han även blev utvisad efter direkt rött kort.

- Jag har haft en ganska tuff säsong, precis som hela laget. Jag kom tillbaka från skadan och hann med ett par matcher, men blev sedan sjuk och spelade med lunginflammation ett bra tag, så det är ingen bra säsong alls. Jag är därför ganska missnöjd med min säsong, då jag inte har fått ut det jag förväntar mig av mig själv. Det finns mycket mer att ta av än vad jag visat upp. Jag får hoppas på att få en hel säsong nästa år, säger han till Fotbollskanalen.



Camara Jönsson är hittills noterad för sju allsvenska framträdanden, men sitter även på ett kontrakt som går ut vid säsongens slut. Han tycker sig, trots sin ålder, ha mycket kvar att ge på planen även i framtiden.

- Vi har inte snackat om framtiden ännu, då det är ganska mycket fokus på det som är kvar av säsongen. Vi har under de senaste åren skrivit ettårskontrakt, så för mig är det ingen brådska att hitta ett nytt kontrakt. Vi tar de här matcherna först och sedan får vi sätta oss ner när det är klart.

Men du vill fortsätta spela fotboll?

- Ja, jag känner att det finns mer att ge. Jag har haft en misslyckad säsong med skadan och hela den biten, så jag vill ha lite revansch och sedan får man se hur det blir, säger han.

- Utöver skadan känns även kroppen bra och det är väl också det som gör att man har en känsla av att man inte är riktigt klar. Det hade varit annorlunda om man hade tråkigt, men bortsett från skadorna känns det bra. Jag brinner varje dag, varje träningsvecka och varje match, även om man får kämpa med det lite när det går dåligt.

Anfallaren var utanför truppen i de två senaste mötena med IFK Göteborg och Sirius med anledning av skadeproblem, men är nu tillbaka mot Elfsborg.



- Jag hade en lättare sträckning i en baksida, men det känns bra nu och jag gjorde i dagarna några tester. Jag har ändå en ganska god känsla. Det har sakta, men säkert blivit bättre.

För Trelleborgs del är det ett viktigt möte. Laget vann senast en allsvensk match i slutet av maj och har sex poäng upp till Dalkurd på kvalplats och tolv poäng upp till Sirius på säker mark. Det krävs en vinst för att närma sig nytt kontrakt.

- Det är väl öppet så länge det är öppet. Sedan är det väldigt tajt och våra senaste matcher har varit måstematcher. Nu blir det ytterligare en måstematch mot Elfsborg och vi behöver vinna och måste gå för det, samtidigt som det krävs lite flyt med andra resultat.

Trelleborgs möte med Elfsborg börjar klockan 19.00 i kväll och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.