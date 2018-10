Christiansens väg mot att bli allsvensk stjärna igen: "Hade kunnat spela i Malmö för alltid - men jag har också hungern och ambitioner"

För några veckor sedan berättade Uwe Rösler om matchen mot Kalmar FF. Den låg tre dagar efter Genk och tre dagar innan en match mot IFK Norrköping, detta i ett redan tungt spelschema. MFF hade ledningen med 4-0 och hade tänkt vila Anders Christiansen i slutet av matchen, men ett par skador och då framtvingade byten gjorde att det inte gick.

Efter matchen gick tränaren Uwe Rösler till Christiansen och bad om ursäkt över att dansken inte hade blivit utbytt. Christiansen sa skämtsamt åt Rösler att alltid spela och aldrig byta ut honom.

Efter en tung period i Genk mådde Christiansen väldigt bra på en fotbollsplan igen. För andra gången i karriären hade han testat sig utanför Skandinavien, knappt fått spela, och kommit till ett Malmö FF där han trivdes fantastiskt.

Nu, precis som förra gången, så anlände han i en inte alls optimal fysisk form. Han hade knappt spelat matcher sedan november 2017 och fick nu bara några få veckors ”försäsong” på sommaren.

- Även när han startade så var han inte hundra procent matchfit, men hans adrenalin, hans entusiasm, och hans spelglädje hjälpte honom igenom den perioden. Vi såg ganska snabbt vilken viktig spelare och vilken bra värvning som klubben tog in, säger Rösler.

Den riktigt bra uppbyggda fysiken är inte där för Christiansen än, utan kommer kanske först efter en ordentlig försäsong. Det kan innebära små dippar under hösten, men Rösler uppskattar att han har använt Christiansen i ungefär 90 procent av all tid som det har varit möjligt.

- Det finns inte många alternativ för ”AC”.

- När det kommer till kreativitet på mittfältet så ger han oss så mycket.

- Och det måste vi förstärka. När vi spelar honom som en av tre centrala mittfältare, och det är anledningen till att vi (spelar med tre), så är det för att ge honom mindre defensiva uppgifter.

Christiansen, vald till årets bästa allsvenska spelare 2017, fyller i:

- Det är lite annorlunda. Jag får oftast bollen högre upp i planen är tidigare, jag brukade ha fler aktioner än jag har nu. Lite närmare mål, men också inblandad i mål och chanser.

Vad föredrar du?

- Jag föredrar att spela matcher, jag föredrar att spela 90 minuter varje gång, jag föredrar att spela på så hög nivå som möjligt, sedan är det tränare som bestämmer. Jag försöker vara lojal för min klubb och tränaren jag har. Tycker han det är bäst att jag spelar där för laget, då spelar jag där.

- Jag tycker min starkaste egenskap är när jag har bollen. Någon kan springa mer än jag kan, någon kan tackla bättre, någon är bättre på dueller, men jag tycker jag har min spetskompetens med boll.

Än så länge har det blivit ett mål, tre assist, och en fixad straff sedan återkomsten till MFF, ett MFF som han lämnade i vintras för att ha större chans att nå VM. Flytten fick honom snarare ännu längre bort från landslaget, och nu när han kommit tillbaka har han faktiskt blivit uttagen i bägge landslagstrupperna efter VM.

- I princip alla spelare är ordinarie i sina klubbar i Premier League, La Liga, Bundesliga, och så är det jag från lilla Sverige.

Christiansen pratar om hur högt Åge Hareide håller speltid som en faktor för att bli uttagen i landslaget. I den senaste danska truppen var det bara två spelare som inte är ordinarie eller nära på ordinarie i sina klubblag: reservmålvakten Frederik Rönnow (dock 24 matcher under 2018) och mittbacken Andreas Christensen (Chelsea), som var ordinarie i Chelsea förra säsongen men har inlett på bänken i höst.

Christiansen kom den här gången med delvis på grund av Dortmundspelaren Thomas Delaneys skada, men han valdes också före bland annat Mathias Jensen (Celta Vigo) och Philip Billing (Huddersfield).

- Konkurrens i hela landslaget är... Danska landslaget är inne i en av de bästa perioderna de har haft.

- Det är ett landslag som ”peakar” nu.

Bortser man från landskampen mot Slovakien, där spelarna strejkade, så har det danska inte förlorat en landskamp under ordinarie tid på över två år. 22 raka landskamper, där de under de 13 senaste endast har släppt in ett spelmål, ett straffmål, och ett mål på en fast situation. Hur stor del är då förbundskapten Åge Hareides del i det hela?

- Det visar resultaten. Han har ett helt annat spelsätt än den tidigare tränaren, Morten Olsen. Åge är en fantastisk resultattränare. Två Champions League-gruppspel, två ligatitlar (med MFF), fått Danmark till åttondel i VM, släppt in ett spelmål på 13 matcher...

När frågan om 28-åringen Christiansens egen framtid (han har kontrakt över 2022) kommer upp i intervjun så återkommer han till landslaget.

- Jag skrev lång kontrakt med Malmö. Jag har sagt det hela tiden: jag hade kunnat spela i Malmö för alltid, men jag har också hungern och ambitioner. Särskilt när man kommer hem från landslaget. Intensiteten det är på träningarna, kvaliteten det är på träningarna, då blir man ännu mer hungrig på det för att se vad som finns på nästa steg, men jag fokuserar bara på matcherna här nu. Vi har ett fantastiskt schema. Vi har Hammarby i morgon, vi har Europa League... Jag försöker att ta en dag åt gången istället för att planera allt möjligt som man inte kan kontrollera. Man kan bara kontrollera vad man gör i dag.

Daniel Andersson har varit öppen med att när du förlängde för drygt ett år sedan, så hade ni en överenskommelse om att du skulle få lämna under vintern 2017/2018 om du ville och det fanns ett bra bud. Är det något liknande nu?

- Det var som på den senaste presskonferensen... Vad jag har i kontraktet, vad jag tjänar, vad det är för bonusar, det kommenterade vi inte och det är samma nu, säger han med sitt karakteristiska leende.

Malmö FF möter i dag Hammarby, i en match som börjar 13.00 och sänds via C More. I MFF saknas Guillermo Molins, Franz Brorsson, och Andreas Vindheim. I Hammarby är det endast Johan Wiland som inte är tillgänglig.