Degerfors-talangen om första tiden i allsvenskan: "Jag kände inte igen mig själv"

Degerfors-talangen Abdelrahman Saidi, 21, tog i slutet av vårsäsongen en startplats i allsvenskan. Saidi, som anslöt från Norrby inför säsongen, fick göra sin första allsvenska start mot IFK Norrköping (1-1) på bortaplan och startade sedan även i 3-0-segern mot Örebro SK hemma och mot Halmstads BK (0-0) borta i sista matchen inför EM-uppehållet.

Saidi är hittills noterad för ett mål och tre assist på åtta matcher och är relativt nöjd med sin inledning av säsongen. Han menar att han behövde lite tid på sig att komma in i det.

- Jag skulle säga att det är godkänt. När jag fick hoppa in i de första matcherna var det lite trögt. Jag kände inte igen mig själv, men sedan kom laget igång och det gjorde jag också. Då kom det vinster, poäng och allt möjligt, säger han till Fotbollskanalen.

Behövde du tid på dig att anpassa dig?

- Ja, det är första gången jag byter klubb och division, så jag behövde anpassa mig till Degerfors spel, samtidigt som det är hård konkurrens i laget. Jag har inte haft så här bra konkurrens innan. Jag har haft konkurrens i Norrby, men inte så här hård och bra konkurrens. Nu konkurrerar jag med klasspelare och det gäller att vara på tårna hela tiden, men det är kul med konkurrens. Man måste jobba hårt och göra det bra. Jag tycker om det.

Han fortsätter:

- Jag behövde kanske göra en start. När man hoppar in i en match i den 60:e minuten spelar man inte som man spelar i början av en match. Då har man ju ett etablerat spel. Vi har ofta legat under när jag kommit in och då är det mer all-in. Det är inte samma spel som i början, men mot Norrköping spelade jag från start. Jag tror att jag behövde det.

För Saidis del var det relativt självklart att välja spel i Degerfors.

- Det fanns även annat intresse, men Degerfors var mest konkret och det kändes bra. Jag tänkte även på andra lag, men jag diskuterade med mina nära och då kändes Degerfors som det rätta. Det är inte en så stor klubb och det är en liten stad. Jag tror att det här är det perfekta steget för mig.

Saidi är uppväxt i Borås och har spelat i Norrby, men trots det har det inte var aktuellt med en övergång till Elfsborg.

- Jag hörde bara snack, men det blev aldrig något. Det var heller inget jag funderade över. Jag tänkte inte på att det skulle bli något innan Degerfors.

Har du känt länge att du är redo för allsvenskan?

- Ja, jag har känt det länge, men jag har aldrig känt stress att komma till allsvenskan. Jag har tänkt att det då bara blir dåligt. Jag fokuserade först på att göra det så bra som möjligt och hjälpa Norrby. Sedan tog jag det andra efter säsongen.

Saidi drömmer om att spela utomlands i framtiden, men känner ingen stress. Nu vill han i stället bidra till att Degerfors bygger vidare på lagets fina säsongsinledning efter uppehållet. Värmlandslaget har elva poäng efter åtta matcher och är sjua i allsvenskan.

- Jag tror inte att många trodde att vi skulle göra det så här bra. Vi har nog chockat några lag och de som tittar, men vi är inte hundra procent nöjda. Vi vet vi kan bättre och vi vill mer. Vi kan komma högre upp om vi spelar som vi gör. Ingen är nöjd någonsin, då man vill ha mer, men vi ska inte överdriva. Vi är nöjda med att vara där vi är i tabellen.

Efter uppehållet ställs Degerfors, den 3 juli, mot Östersunds FK på Stora Valla. Då förväntas 3000 supportrar vara på plats och följa matchen.

- Det känns riktigt bra. 3000 på Stora Valla gör att det kommer att kännas som att det är fullsatt. Läktaren är tajt inpå fotbollsplanen, så det kommer att kännas som det är 50 000 om det är 3000, säger talangen.