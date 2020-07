Delad poäng mellan Kalmar och Sirius - Sugita målskytt igen

Sirius har fått en bra start på den allsvenska säsongen och i den senaste omgången tog Uppsala-klubben en trepoängare mot serieledaren IFK Norrköping. Under torsdagen reste Sirius ner till Kalmar och Guldfågeln Arena. Smålänningarna som inför matchen stod på sex raka förluster.

Gästande Sirius skulle inleda matchen klart bäst.Yukiya Sugita, som nyligen skrev ett korttidskontrakt, fick i inledningen av matchen ett superläge att placera in ledningsmålet men skottet utanför.

Gästande Sirius skulle rivstarta den andra halvleken. I den 49:e matchminuten fick Stefan Vecchia in en boll till Sugita slog in ledningsmålet. Men Kalmar skulle slå in en efterlängtad kvittering.

I den 81:a matchminuten forcerade hemmalagets Svante Ingelsson in 1-1 efter en stökig situation på en hörna.

Efter fyra tilläggsminuter valde domaren Fredrik Klitte att blåsa av matchen. 1-1 mellan Kalmar FF och IK Sirius.

I nästa omgång ställs mot Mjällby hemma samtidigt som Sirius möter Malmö FF.