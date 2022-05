Diawara om unika siffran och mötet med Edvardsen: "Tror jag har fördel på honom"

Hur svårt är det att hoppa in?

- Jag börjar bli ganska bra på det, känns det som! Nej, det är klart att det aldrig är lätt att komma in. Och så är det skillnad att komma in som senast kontra här hemma när vi leder med 2-0 och det är väldigt lugnt. Det är skillnad just med pressen. Men det är aldrig optimalt utan en uppvärmning och så vidare. Som sagt är jag ganska van. Man har på något sätt bara gått in mentalt och så har det gått bra ändå.