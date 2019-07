Djurdjic och Strandberg gjorde hattrick - tar plats i "Omgångens lag"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

I omgång 17 utmärkte sig flera spelare och omgången bjöd framför allt på mycket mål. Bland annat svarade både Hammarbys Nikola Djurdjic och Örebros Carlos Strandberg för varsitt hattrick.

Båda dessa finns med i "Omgångens lag". I laget tar också Robert Lundström och Robin Östlind plats för första gången, precis som Strandberg.

Noterbart är också att Hammarby har fyra spelare med efter 6-1-vinsten mot AFC Eskilstuna. Där sticker Muamer Tankovic ut som är med i ”Omgångens lag” för sjätte gången.

Målvakt:

Aly Keita (2)

Försvarare:

Robert Lundström (1) ,Jacob Une Larsson (2), Lars Krogh Gerson (2) ,Kevin Wright (2)

Mittfältare:

Muamer Tankovic (6), Robin Östlind (1), Nikola Djurdjic (2)

Anfallare:

Alexander Kacaniklic (2), Carlos Strandberg (1), Imad Khalili (3)