Djurdjic: "Vill inte spela där en del inte är glada att se mig"

20 månader i Kina - sedan fick det vara bra. Den 3 augusti meddelade Nikola Djurdjic att hans tid i landet var över, och att han brutit kontraktet med Chengdu Roncheng. Under perioden där hann anfallaren även med en lånesejour i Zhejiang FC. Hur det gick under tiden i Kina? På 22 matcher stod serben för två mål och tre assist. Hur han själv summerar det hela?



- Det var ett stort äventyr. Det var inte bara som ett kort besök i en eller två veckor som en turist utan att komma dit och leva med deras kultur och uppleva deras livsstil, och att spela fotboll där var en stor chock. Jag njöt av det, men det finns inte så mycket att säga om fotbollsdelen. Det var något helt annat jämfört med europeisk fotboll - så det har varit lite svårt. Speciellt med restriktionerna under pandemin. Matcherna spelades i en bubbla hela tiden och vi var inlåsta långa stunder. Men jag har fått besöka några riktigt fina städer och det var en stor upplevelse, säger Djurdjic till Fotbollskanalen.

Varför valde du att lämna Kina?

- Det var lite för mycket det här året med tid inlåsta på ett hotell. Först tränade vi sedan var vi på hotellet. Dessutom spelade jag sexa det här året - och det var frustrerande. Jag vill bara hitta lyckan och glädjen i att spela fotboll.



Varför föll valet på Degerfors?

- De var väldigt konkreta. Trots min ålder gav de mig ett kontrakt på 2,5 år. Det betyder att de tror på mig att jag kan spela på en hög nivå under de kommande åren, vilket jag också tror. Det var en stor anledning varför.

Hur är din bild av klubben?

- Jag visste inte mycket om Degerfors innan för jag har aldrig mött dem. De var i superettan när jag var i Sverige. Men det är en mindre klubb än jag tidigare representerat här. De gör det bra det här året och försöker bli ett stabilt lag i allsvenskan och jag tycker det känns väldigt intressant med mycket potential. Så jag är här för att hjälpa på och utanför planen.

Hur har de första dagarna varit med laget?

- Kul, det är ett lite speciellt lag… De har en del traditioner som var kul att se, och att möta de nya killarna har varit roligt.

Men debuten får vänta. Tränaren Andreas Holmberg berättar för Nerikes Allehanda att det kan dröja några veckor innan anfallaren är i matchform.

- I helgen hade han inte kunnat spela i vilket fall, men han kommer nog inte vara redo för spel nästa helg heller. Han har inte spelat match på två månader och behöver smyga igång det så att han inte åker på några skador. Efter Mjällbymatchen har vi ett landslagsuppehåll också, så vi har tid på oss. Sedan får vi se om han kan vara med på något sätt mot Mjällby.



Djurdjic har tidigare representerat Helsingborgs IF, Malmö FF och Hammarby IF i allsvenskan. Framförallt är han ihågkommen för sin tid i Bajen - där han under 2018-2019 gjorde 27 mål och 20 assist. Serben bekräftar att diskussioner förekom med Bajen gällande en återkomst.

- Vi pratade... Men mycket har hänt bakåt och jag kände att där var en del människor som inte ville ha mig där. Då sa jag att jag förstod det. Det var lite fram och tillbaka men i slutänden var situationen inte så bra eftersom vad som hänt. Det var lite problem i klubben tidigare… Jag tar mycket plats var jag än är och alla gillar inte det. Men jag vill inte spela där det finns människor som inte är glada att se mig, det vill jag inte. Jag vill inte ha någon stress nu efter Kina och jag vill inte skapa problem för någon. I slutänden var det inte menat att det skulle bli av.

Hur är din relation till Hammarby idag?

- Jag kan inte säga att det är ont blod, men jag har förstått att där är en del människor som inte är glada med mig. Jag respekterar det och accepterar det. Jag kan inte förändra hur någon ser på det - utan jag kände att vissa inte ville ha mig där - så det kändes inte rätt.

Jesper Jansson, sportchef i Hammarby, ger sin syn på det hela:

- Det är klart att alla inte var nöjda med när han gick härifrån. Men mellan mig och Rikard (von Yxkull, vd) i ledningen är det absolut inga hard feelings mot honom. Men vi var inte beredda att gå in på ett längre avtal med Niko med tanke på ålder och lite sånt där när han spelar i den positionen, säger han till Fotbollskanalen.



Det blev alltså ingen Bajen-återkomst. Istället är helt och hållet fokus på Degerfors - där han hoppas kunna steppa upp efter en tuff period i Kina.



- Jag vill bara komma tillbaka på planen, göra några mål och sedan får vi se vad som händer. Jag vill spela fotboll så länge som möjligt. Jag känner mig bra i kroppen och har inte varit skadad på länge. Jag har inte missat en match på grund av skada på flera år, så jag behöver bara vara smart och komma tillbaka sakta men säkert. Sedan får vi se vad som händer. Jag är spänd över att få spela fotboll och har fortfarande en hel del att ge.