Djurgården om stjärnornas framtid: "Vi har fått ett antal förfrågningar"

Efter att ha gjort det bra i Mjällby valde Djurgården att värva in Carlos Gracia Moro inför den här säsongen. Men där har det inte blivit någon succé.



Mittbacken har bara startat i tre matcher, alla tre var i april. Frågan är om han nu lämnar efter bara ett halvår i klubben?

- Han har haft begränsat med speltid. Vi har fått ett antal förfrågningar på Carlos, både på kort och lång sikt. En klubb som var på tapeten var Lyngby. Jag har haft kontakt med den klubben men vi för inga diskussioner just nu, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till Fotbollskanalen.



Det är alltså klubbar som både vill låna honom och även några som vill köpa honom?



- Det är både och.- Han har ju kontrakt och vi har ju ett ansvar. Får man förfrågningar från klubbar så får man väl diskutera det.En annan spelare som det ryktas om är Magnus Eriksson. Lagkaptenen har hamnat utanför startelvan och i juni startade han bara i en match och samma sak i juli, och i augusti har det endast blivit bänken.Enligt Aftonbladet finns det utländskt intresse för Eriksson, något han själv bekräftade efter måndagens träning Så här säger Bosse Andersson om det.- Vi har nära kontakt men det finns inget som vi har tagit ställning till eller diskuterat.- Nej inte vad jag vet. Vi har pratat om mycket men inte om att vi har några förhandlingar.Efter måndagens träning sa även Joel Asoro att det finns intresse för honom från utländska klubbar. Det efter att han nyligen tackade nej till turkiska Rizespor.- Turkiet är ett fantastiskt land, ett fjättefint land. Men det var inte rätt för min utveckling Jag vill nå högsta nivån så det var inte rätt klubb för mig.- Det finns ganska mycket intresse, men inget konkret på bordet just nu. Jag vill inte säga vilka klubbar det är eller vilka ligor det rör sig om, men jag kan säga att det känns mer intressant än Turkiet.Enligt Bosse Andersson finns det inte något konkret intresse för någon spelare i Djurgården just nu.- Vi för inga förhandlingar med någon klubb just nu. Vi har haft kontakt med Lyngby. Men det är ett fönster som är öppet till slutet av augusti och det kan säkert komma förfrågning på någon av våra spelare. Men i dag har vi ingen diskussion med någon klubb kring spelare i vår trupp, säger han.- Nej vi är ganska enade i att vi har ett bra lag och det gäller att jobba med spelarna vi har. Vi får jobba med det vi har.