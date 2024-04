Djurgårdens besked: Andreas Johansson klar för akademiroll

Djurgården förstärker sin organisation med en gammal guldhjälte.

Under fredagen meddelade blåränderna på sin hemsida att Andreas Johansson kommer inleda en tjänst i klubbens pojkakademi. Han kommer arbeta med spelare som är mellan 10 och 15 år gamla.

- Det känns väldigt kul att komma tillbaka till Djurgården. Jag och Joel Riddez (pojkakademichef) har haft en dialog under en tid om att jag ska vara med för att stötta upp och hjälpa till inom akademin. Så på måndag (29 april) kör jag igång och kommer att jobba med båda de yngre blocken (10-12 samt 13-15) genom att stötta ledarna där och även ha en hel del individuellt fokus på spelarnas utveckling, där jag bidrar med min erfarenhet och kunskap.

Han fortsätter:

- Jag har gått tränarutbildningen Elite Pro upp till UEFA A-licens, som är den näst högsta. Därefter har jag varit tränare i IFK Stocksund, men även i IFK Lidingö vid olika tillfällen. Så nu kändes det som att det skulle passa bra att ta steget till Dif och bidra i akademin.

Joel Riddez, akademichef pojk i Djurgården, om rekryteringen:

- Det känns jättekul att få tillbaka Andreas i Djurgårdsfamiljen. Han har med sig gott om erfarenheter som tränare plus en gedigen spelarkarriär som kommer att hjälpa våra yngre spelare på ett bra sätt. Det är ju dessutom ett plus att få in en person med stort Djurgårdshjärta som kan föreningen väl och vill ge tillbaka. Sedan är det självfallet så att oavsett spelarbakgrund måste man vara en kompetent ledare och bra människa i den här rollen, och där känner jag mig väldigt trygg med Andreas som jag har känt i många år.

Johansson spelade i Djurgården under två sejourer, 2000-2004 och 2013-14. Han vann två SM-guld 2002 och 2003, samt två cupguld 2002 och 2004.

Johansson noterades även för 14 A-landskamper för Sverige.