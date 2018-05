Djurgårdens elva i finalen bestämd - osäker duo spelklar

Under torsdagen ställs Djurgården mot Malmö FF i svenska cupens final, på Tele2 Arena. Blårändernas vänsterback Jonathan Augustinsson missar matchen på grund av en hjärnskakning och inför drabbningen har även backen Niklas Gunnarsson och mittfältaren Kevin Walker varit frågetecken på grund av skadebekymmer.

Men duon tränade under onsdagen och gav efteråt tummen upp för spel mot MFF.

- Det känns jättebra. Vi behöver varenda en. Det innebär att vi har ännu större möjligheter i truppen att förändra och göra det vi vill, säger tränaren Özcan Melkemichel.

Hur tänker du kring vänsterbacksplatsen?

- Jag har redan allt klart. Ni får se i morgon hur det blir. Jag ska inte avslöja något.

Gunnarsson har problem med vänster ben och är beredd på att få spela med smärta mot MFF.

- Det har varit en kamp mot klockan men det ser väldigt positivt ut efter den här träningen. De senaste dagarna har varit väldigt jobbiga mentalt. Men nu ska jag kunna vara med och det är väldigt skönt, säger norrmannen.

- Det blir spännande att se vem som får spela (på vänsterbacksplatsen). Vi har olika spelare som kan spela där.

Även Walker säger sig alltså vara redo för spel.

- Det har varit lite kamp mot klockan, men jag ska kunna vara tillgänglig till i morgon, säger mittfältaren.

Matchen mellan Djurgården och Malmö börjar klockan 15.00 i morgon och sänds i TV12, C More Fotboll och streamat på C More.