Dyer tillbaka i Elfsborg: "Jag vill visa hela allsvenskan och Sverige vad jag kan"

Östersunds FK överraskande många när de gick upp i allsvenskan år 2016. Laget slutade på en åttondeplats under den dåvarande tränaren graham Potter. På planen var då Alex Dyer lagkapten och han var en viktig kugge i det lagbygget. Men året efter försvann han till Elfsborg.

Under sitt första år fick han gott om speltid i Boråslaget, under sin andra säsong pendlade han mellan start- och bänkplats. Inför den här säsongen så fick han inte vara en del av Elfsborg under våren. 29-åringen blev utlånad till Lilleström i norska ligan. Det var ett val som Dyer själv var pådrivande i.

- Det var nog mest jag som ville det. Jag ville ha en ny miljö och en ny utmaning. Åren innan hade inte varit mina bästa, så jag ville bara kom i väg och spela fotboll. Det fick jag göra ochn u när jag kom tillbaka blev ännu mer motiverad och hungrig. Det var ett bra beslut, säger mittfältaren till Fotbollskanalen.

Under sin första tid under Lilleström-tränaren Jörgen Lennartsson fick Dyer en hel del speltid. Men i slutet av sin lånesejour blev han bänkad och fick nöja sig med inhopp.

- Det gick bra i början, jag spelade nästan varenda minut. Sedan fick jag en liten dipp. Jag tror att det beror på att det är en annan sorts fotboll där och det tog lite på kroppen. De sista matcherna blev det bara inhopp. Men jag hade en bra tid där. Det var viktigt att komma i väg, vara i en ny miljö och uppleva en ny sorts fotboll, även fast den inte riktigt passade mig. Men det var kul, det var härliga grabbar där.

Nu har han återvänt till Borås och Elfsborg, även om låneavtalet med Lilleström löper till månadsskiftet. Dyer kommer inte vara tillgänglig mot Hammarby, berättar han. Men mittfältaren hoppas snart på spel - och han vill visa vad han går för.

- Jag är otroligt motiverad nu när jag är tillbaka. Jag vill bevisa mig. Jag vill visa hela allsvenskan och Sverige vad jag kan. Jag vet vad jag kan göra på den här nivån. Alla som kan fotboll vet vad jag kan göra och det är det jag vill visa. Jag är i bättre form än på länge och jag tränar stenhårt. Jag känner mig i bra form, både fysiskt och mentalt.

Har du pratat något med Jimmy Thelin (manager, Elfsborg) om hur han vill använda dig?

- Vi har inte kommit så längt än. Vi har haft ett kort snack om min tid där och hur motiverad jag är just nu. Förhoppningsvis använder de mig och utnyttjar elden jag har i mig nu.

Dyer har ett halvår kvar på kontraktet med Elfsborg och det är ytterligare ett skäl till hans inre glöd.

- Det är också därför jag har den här elden också. Jag är i en situation nu när jag inte haft de bästa åren, de sista två. Jag måste bevisa mig, helt enkelt. Jag måste visa att jag inte ändrats som fotbollsspelare, utan att jag har utvecklats. De två sista åren har inte varit bra. Jag har visat att jag kan göra bra saker på den här nivån. Jag tänker kortsiktigt och inte på någonting i november eller januari. Jag fokuserar på mig själv.

Elfsborg ställs senare under måndagen mot Hammarby på bortaplan. Matchens sänds på Sportkanalen och cmore.se. Sändningen börjar 18.50.