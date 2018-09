Dystra skadebeskedet - ÖSK-kaptenen missar mötet med Elfsborg

Nordin Gerzic har varit ordinarie på Örebros centrala mittfält. Under säsongen har han dock haft en del problem med skador och senast mot Sundsvall fanns mittfältaren inte med på grund av en lårskada.

På onsdagen kommer dessutom beskedet att Gerzic missar lördagens möte med Elfsborg.

- Det visade sig att det finns en liten bristning. Det gör att jag defintivt inte kommer att spela mot Elfsborg på lördag, och kanske inte heller mot Sirius på tisdag heller, säger mittfältaren till Nerikes Allehanda.

Under sommaren missade Gerzic en del träningar på grund av personliga skäl. Och detta kan vara en förklaring till att mittfältaren har haft problem med skador under den senare delen av säsongen.

- Så kan det vara. Jag har under en längre tid haft känningar i den här baksidan, men inte värre än att jag kunnat spela. Men ett uppehåll påverkar så klart styrkan i kroppen. Det var inga problem spelmässigt när jag kom tillbaka, men det är möjligt att den här skadan har blivit värre av den anledningen. Det handlar ju i grunden om överbelastning, säger han.

