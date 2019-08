Efter dubbla målen mot ÖSK - Söder med i "Omgångens lag"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

I veckans "Omgångens lag" tar bland annat tre Häcken-spelare plats efter storsegern mot Sirius. Dessutom finns Blåvitts anfallare Robin Söder med efter hans dubbla mål mot Örebro SK.

Noterbart är att flera spelare från IFK Norrköping och Malmö FF:s Anders Christiansen tar plats i elvan. Lagen spelade inte i helgen, men tidigare under säsongen spelade lagen omgång 18. Då svarade bland annat Christoffer Nyman för två mål i Pekings seger över AIK och Christiansen för ett mål i MFF:s seger mot Sundsvall.

Målvakt:

Isak Pettersson (2)

Försvarare:

Godswill Ekpolo (4), Marcus Danielson (5), Joona Toivio (1), Kevin Wright (3)

Mittfältare:

Anders Christiansen (4), Adi Nalic (1), Lars Krogh Gerson (3)

Anfallare:

Christoffer Nyman (3), Robin Söder (1), Alexander Jeremejeff (4)