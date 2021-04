Efter mardrömsskadan - ser ut att vara färdigspelat för anfallare i ÖSK: "Extremt ledsen"

Örebro SK lånade under förra sommaren in den finländske anfallaren Rasmus Karjalainen, 25, från nederländska laget Fortuna Sittard med ett låneavtal till i sommar. Anfallaren gjorde fyra mål och en assist på 14 allsvenska matcher i fjol, men har i år inte kommit till spel i någon match i allsvenskan, endast i två matcher i svenska cupen.

Anledningen är att Karjalainen, i mitten av mars, fick en boll i huvudet på en träning och sedan uppsökte sjukvård, vilket resulterade i att man upptäckte en skada på halspulsådern, som sedan dess hållit honom borta från spel.

- Skadan är liten och det är inte livshotande just nu men om den inte hade hittats kan det vara väldigt farligt. Tack och lov hittade vi den, sa han till Nerikes Allehanda då.

ÖSK bekräftade den 15 april att anfallaren blir borta från träning i sex veckor, och nu meddelar han själv att det inte ser ut att bli mer spel i klubben.

"Jag har känt ert stöd från dag ett och jag är extremt ledsen över att jag inte fick chansen att spela framför er. Jag hoppades på att ge er några fina stunder framför tv:n. Tack för ert stöd och kom ihåg att alltid stå bakom den här fantastiska klubben", skriver han på Twitter.

Karjalainen har kontrakt med Fortuna Sittard till sommaren 2023. Han kom till klubben under sommaren 2019 från finländska laget Kups.

I’ve felt your support from day 1 and I’m extremely sad that I could not get a chance to play in front of you. I hope I was able to give you some nice moments in front of TV. Thank you for your support and remember to always stand behind this great club! 🖤🤍 https://t.co/zWZjVIrQrt