Efter straffräddningen i seriefinalen – Vaiho med i "Omgångens lag" tillsammans med hattrickskyttarna

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

I omgång 21 möttes titelkandidaterna Malmö och Djurgården på Malmö stadion. Djurgården vann med 1-0 efter att Tommi Vaiho räddad Marcus Rosenbergs straff. Dif-målvakten är nu uttagens i omgångens lag för andra gången i år.

På annat håll gjorde både Carlos Strandberg och Robin Söder hattrick, vilket gör att duon också tar plats i elvan. Dessutom tar Strandbergs lagkamrat Nordin Gerzic, som spelade fram till två av målen i 4-3-segern mot Sirius, plats på mittfältet.

IFK Norrköping slog i omgången Helsingborg med 5-0, vilket leder till att både Lars Krogh Gerson och Sead Haksabanovic är med i laget.

Målvakt:

Tommi Vaiho (2)

Försvarare:

Nzuzi Toko (1), Lars Krogh Gerson (4), André Calisir (2), Rasmus Lindkvist (1)

Mittfältare:

Darijan Bojanic (2), Nordin Gerzic (1), Hosam Aiesh (2)

Anfallare:

Carlos Strandberg (2), Robin Söder (2), Sead Haksabanovic (1)

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.