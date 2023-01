Efter succén - Bosnic lånas ut från BK Häcken: "Sveriges bästa mittfält"

Semir Bosnic skrev i fjol på ett A-lagskontrakt med moderklubben BK Häcken. Under torsdagen fanns han med och glänste i klubbens träningsmöte med Fredriksstad, då han noterades för ett mål som gick via ribban och in.

Dagen efter, under fredagen, står det klart att talangen lånas ut under resten av säsongen. Hisingsklubben bekräftar på sin hemsida att 18-åringen kommer tillbringa året på lån hos Norrby IF, som blev nedflyttat till ettan södra från superettan i fjol.

- Det har varit tufft att slå sig in, BK Häcken har ju det bästa mittfältet i Sverige. Men Norrby är en bra klubb, så det ska bli både kul och nyttigt att få spela lite seniorfotboll, säger Bosnic till Häckens hemsida.

Sportchef Martin Eriksson:

- Det är viktig för oss att individualisera uppläggen för våra unga spelare för att kunna optimera deras utveckling. I Semirs fall blir det här en bra matchmiljö där han får möjlighet till kontinuerlig speltid på en bra seniornivå, men samtidigt vara kvar i vår träning 1-2 gånger i veckan så att vi kan följa hans utveckling på nära håll.