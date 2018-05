Efter succéstarten: Besara hyllar ÖSK-tränaren: ”Han är en taktisk nörd - ser allt"

Förre året slutade Örebro på en elfte plats och släppte in 54 mål på 30 omgångar. Under säsongsinledningen har laget varit starka defensivt och bara släppt in sju mål på lika många matcher. Detta har resulterat i att Närke-laget ligger på en tredje plats i tabellen och mittfältsstjärnan Nahir Besara hyllar nu lagets tränare, Axel Kjäll, som tillträdde i höstas.

- Vi är ett lag men tränaren är alltid längst fram. Självklart har han betytt mycket för oss. Han är en väldigt kompetent, smart och duktig tränare. Han har en ljus framtid framför sig, säger han till Fotbollskanalen.

Vad är han bra på?

- Jag hade honom som assisterande tidigare när vi hade Alexander Axén, som jag också gillar väldigt mycket. Axel är den här nörden som kan ändra taktik från match till match utan att ta bort det vi är bra på. Hans främsta egenskaper är att han är en så fin människa och att han är så bra taktiskt. Han ser allt.

Axel Kjäll är också imponerad av Besara - och hans nya roll som ledare i ÖSK.

- Nahir Besara är en väldigt duktig fotbollsspelare. I starten på allsvenskan har han varit extremt bra för oss. Både när det handlar om hans tekniska och taktiska skicklighet. Han är också otroligt viktig för vårt försvarsspel och har växt fram som en ledarfigur för oss, det har varit häftigt att se hans resa där. Det var roligt att höra det från honom, säger han.

Besara är är dock inte förvånad över succéstarten för Örebro.

- Förmodligen så är alla förvånade förutom vi spelare och ledare. För oss har det inte varit någon chock men vi är fortfarande tidigt, vi har bara spelat sju omgångar. Vi har gjort det bra men det gäller att inte vara nöjd här och nu, utan att vinna kommande matcher. Jag är inte nöjd med vad vi har presterat, om vi fortsätter på det här viset kan jag känna mig nöjd.

Till årets säsong har ÖSK fokuserat på försvarsspelet och har släppt in sju mål. Bara AIK har bättre statistik med fyra insläppa mål.

- Vi spelar på ett annorlunda sätt som jag tror har gynnat individer i vårt lag på ett bättre sätt än förra säsongen. Det är i princip samma lag men uppställningen har gynnat individen bättre och det känns tryggt att spela med tre backar. Det har gynnat hela laget.

- Vi offrar oss mer i försvarsspelet och sätter mer vår defensiv. Offensiven har vi mer. Alla våra spelare har det där lilla extra offensivt för att luckra upp ett försvar. Vi har prioriterat defensiven mer helt enkelt.

ÖSK-tränaren Axel Kjäll om lagets inledning:

- Vi har haft en hel del bra prestationer. Vi har utvecklat en del av det vi gör på planen och utanför planen. En bra start, absolut.Framför allt har vi blivit bättre i vårt försvarsspel. Vi har hittat en form där vi kan försvara vårt mål ganska bra, både högre upp i planen och längre ner i planen. De senaste matcherna har vi också haft ett fint omställningsspel. Det är många spelare som tagit kliv i sin utveckling. Vi går framåt, sakta men säkert, säger han.

På söndag möter Örebro serieledaren Hammarby, som också inlett säsongen övertygande med sex vinster och ett oavgjort resultat.

- Att möta Hammarby hemma har varje år varit en stormatch. Dels för avståndet till Stockholm, dels för att det finns ett stort intresse kring Hammarby. Det brukar bli roliga matcher, säger Kjäll.

- De har gjort bra resultat och bra prestationer. De har ett spännande och kompetent lag och de har kapaciteten att gå så här bra. De har många spelare som kan avgöra matcher. De är bra, så är det.

Kjäll menar att laget måste se upp med hela Hammarby och hyllar Jiloan Hamad.

- De har många matchvinnare som kan avgöra från match till match. En spelare som sticket ut är Jiloan Hamad. Det är en spelare som har haft en bra säsong och gjort mycket poäng. Han är en härlig person som man önskar framgång med sitt ödmjuka sätt och härliga person, men lite lagom mycket på söndag.

Nahir Besara om mötet med Hammarby:

- Hammarby är ett jättebra lag så det kommer bli en tuff match för oss och för dem. Jag trodde på att vi kan vara med där uppe, annars hade jag inte velat spela fotboll. Jag siktar på att vara på topp varenda match och vinna varje match. Det är det vi siktar på. Vi vet att Hammarby är ett bra lag och ska gå igenom exakt vad som krävs för att kunna vinna mot dem.

Hur känns det att möta Hammarby med tanke på ditt förflutet?

- Det är speciellt när jag har spelat i den klubben. Jag hade några bra år där, men nu ska jag vinna med Örebro mot Hammarby.

Hade du ett starkare band tidigare? När du hade fler tidigare lagkamrater kvar i laget?

- Det är inte många som är kvar. Kennedy såklart, kungen som vi kallar honom. Det är lite skillnad mot första matchen när man kände nästan de flesta, men man känner ändå några fans från Hammarby. Det är klart att det är en speciell känsla med tanke på att jag spelat där tidigare. Det hade varit skillnad om vi hade ogillat varandra, men så är det inte. Det ska bli roligt att möta dem. De är varmt välkomna till Behrnabeu.

Besara har inlett årets säsong starkt och svarat för tre mål och fyra assist. Efter säsongen går mittfältarens kontrakt ut med Örebro.

- Just nu fokuserar jag på min prestation och att vinna nästa match. Jag har folk runt mig som sköter det där.