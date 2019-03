El Kabir utanför Kalmars premiärtrupp

I mitten av mars hämtade Kalmar FF in Moestafa El Kabir. Men anfallaren finns inte med i KFF:s premiärtrupp mot Sirius. - Det finns spelare som tyvärr inte kan delta men de arton spelare vi har tagit ut är 100% redo, säger Magnus Pehrsson i en kommentar.

Tidigare i mars stod det klart att Moestafa El Kabir skulle återvända till allsvenskan då han skrev på för Kalmar FF. Men i söndagens premiärmatch mot Sirius är anfallaren utanför truppen.

- Det finns spelare som tyvärr inte kan delta men de arton spelare vi har tagit ut är 100% redo. Det är ett klart bättre skadeläge än vad vi hade för en vecka sedan, säger tränaren Magnus Pehrsson till klubbens hemsida.

KFF har listat ett antal spelare som inte kommer till spel på grund av skada. Bland annat saknas Gbenga Arokoyo och Filip Sachpekidis, men varför El Kabir inte är med i truppen framgår inte.

Kalmars trupp mot Sirius:

Fidan Aliti, Chima Akas, Papa Diouf, Viktor Elm, Rasmus Elm, Mahmoud Eid. Adrian Edqvist, Nils Fröling, Herman Hallberg, Lucas Hägg-Johansson. Piotr Johansson, Henrik Löfkvist, Isak Magnusson. Maxwell, Emin Nouri, Romario, Hampus Strömgren, Måns Söderqvist