Elfsborg kryssade mot Degerfors: "Ingen insats vi kommer minnas"

IF Elfsborg träningsspelade under lördagen mot Degerfors IF med två veckor kvar till den allsvenska premiäromgången, där det bjöds på en rivstart i Borås.

Redan i den andra minuten tog sig Elfsborg fram med ett fint anfall längs längs högerkanten, där Alexander Bernhardsson till slut kunde avsluta till 1-0.

- Det var ett fint kombinationsspel, en boll från Hakon (Rafn Valdimarsson), som Sveinn (Aron Gudjohnsen) skarvade vidare till Noah (Söderberg), som kunde vika in och slå den i djupet. Då gäller det att komma före sin försvarare och gå inåt. Antingen blir det en straff eller ett läge och nu fick jag ett läge och sköt, så det var ett bra mål, sa Bernhardsson till Discovery+ i halvtid.

ANNONS

Efter Elfsborgs ledningsmål och de första minuterna växte Degerfors in i drabbningen och var farligt, då Dijan Vukojevic kom till två fina lägen, men utan utdelning, vilket gjorde att Elfsborg ledde i halvtid.

- Vi började väldigt dåligt, då vi gick bort oss och släppte in ett tidigt mål. Vi kom in i matchen mer sen och skapade några halvlägen, samtidigt som jag hade ett skott lite över. Vi kom in i matchen, men vi får inte sova i början, sa Vukojevic till Discovery+ i halvtid.

I andra halvlek fick Degerfors till slut fira, då Damjan Pavlovic tog ner ett inlägg i den 53:e minuten och nätade till 1-1. Det blev matchens sista mål, då det blev oavgjort.

- Det är ingen insats vi kommer minnas. Jag tycker att det var en bra start, där vi gjorde vad vi ville första fyra-fem minuterna, men sedan var vi sena in i pressen och lite för fega med eget bollinnehav och lät Degerfors ha mycket boll. Det finns mycket att ta av, säger Elfsborg-kaptenen Johan Larsson till Discovery+.

ANNONS

Elfsborg träningsspelar på fredag mot Halmstads BK i ett allsvenskt genrep, medan Degerfors möter IK Brage hemma samma dag inför allsvenskan.