Elfsborg-lånet bakom Örebros seger - mot Elfsborg

Det blev en rivstart på Behrn Arena i mötet mellan Örebro och Elfsborg - och Örebros lånespelare från just Elfsborg, Deniz Hümmet, var involverad i högsta grad.

Efter bara tre minuter tog Elfsborg ledningen genom Per Frick på straff. Men Elfsborg fick bara ha ledningen i 15 minuter innan ÖSK kvitterade genom Nahir Besara, även han på en straff - som Hümmet hade fixat.

Elfsborg fulländade sin vändning bara tre minuter efter sitt kvitteringsmål. Deniz Hümmet, som är på lån från just Elfsborg till Örebro, levererade ett inlägg från Örebros vänsterkant som finländaren Rasmus Karjalainen dök upp och nickade in över Tim Rönning i Elfsborgs-målet.

Strax innan halvtimmen spelad höll matchen på att bjuda på ett fjärde mål. Frick avlossade ett skott från distans, men skottet tog i Örebro-ribban och ut.

Men bara tio minuter senare kvittera Rasmus Alm till 2-2 för Elfsborg - men det var omdiskuterat. Ondrejka levererade ett inlägg in i Örebros straffområde. Frick gick in i en hård kamp mot Örebro-målvakten Oscar Jansson och de två kolliderade. Bollen studsade vidare till Alm som gick öppet mål och rullade in bollen. De flesta verkade tro att målet skulle dömas bort, men domare Fredrik Klitte lät målet stå.

Elfsborg hade mest boll och skapade mest i den andra halvleken. Men med sju minuter kvar att spela var det Örebro som gjorde 3-2 istället - och det var återigen Karjalainen som var framme.

Nahir Besara stod för ett pricksäkert inlägg från högerkanten, som hittade finländaren inne i ett trångt straffområde. Karjalainen avslutade på ett och rullade in 3-2 till Örebro bakom Tim Rönning.

3-2 stod sig sedan matchen ut och Elfsborg tappade viktiga poäng. Elfsborg stannar på 36 poäng och på fjärdeplats i tabellen. Örebro, å andra sidan, klättrar upp till niondeplats efter sin andra raka seger.

Härnäst möter Elfsborg Kalmar på hemmaplan, medan Örebro möter Falkenberg borta.

Startelvor:

Örebro: Jansson - Granlund, Almebäck, Skovgaard Larsen, Wright - Seger, Mårtensson, Gerzic, Larsson - Hümmet, Besara

Elfsborg: Rönning - Larsson, Okumu, Väisänen, Strand - Nilsen, Holst, Olsson - Alm, Frick, Ondrejka