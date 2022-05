Elfsborg starkast i västderbyt - Blåvitt med nytt poängtapp

Elfsborg kom till spel med en rad förändringar i startelvan. Bland annat klev Per Frick, Oliver Zandén och Rasmus Alm in från start till skillnad från senast. Hos gästerna var Oscar Wendt och Gustav Svensson tillbaka från sjukdoms- respektive skadebekymmer, samtidigt som Kevin Yakob fick förtroendet från start för första gången i år.

Hemmalaget skulle komma att få en drömstart i derbyt. Emmanuel Boateng slog in bollen i boxen och Per Frick kunde, efter en tilltrasslad situation, peta in sitt andra mål för säsongen och ge Elfsborg ledningen med 1-0.

Elfsborg fick energi av ledningsmålet och Blåvitt hade svårt att hävda sig under inledningen. Rasmus Alm blev frispelad i djupled, men sköt utanför. Kort därefter spelades bollen in från kanten till Per Frick - som avlossade på Blåvitts Calle Johansson.

ANNONS

I matchens 35:e minut kom dock kvitteringen för Blåvitt. Efter ett fint samspel mellan Kevin Yakob och Marcus Berg, kunde den sistnämnde placera in 1-1 bakom Tim Rönning i hemmamålet. Målet till trots, fortsatte Elfsborg att trumma på framåt. Med minuter kvar av den första halvleken kunde lagkapten Johan Larsson skjuta från distans. Bollen tog på täckande försvarare och rullade in i mål till 2-1.

- Vi ligger under med 2-1. De kommer igenom oss för enkelt och när vi har boll måste vi kunna göra det bättre, sa IFK Göteborgs Marcus Berg till Discovery+ efter den första halvleken.

Tio minuter in i den andra halvleken kom Elfsborg och Jacob Ondrejka i en farlig omställning. 19-åringen fintade bort både Calle Johansson och Alexander Jallow innan han gick omkull i straffområdet. Bollen gick dock ut till Oliver Zandén på vänsterkanten - som kunde sätta dit 3-1 för boråsarna.

ANNONS

Blåvitt-tränaren Mikael Stahre försökte skaka liv i matchen genom att byta in Gustaf Norlin och Hussein Carneil, men någon vidare slutforcering kom aldrig. I stället stängde Elfsborg matchen och kunde vinna med klara 3-1.

- I dag tycker jag att vi brister i de avgörande momenten. Vi tappar bollen för lätt i helt oprovocerade lägen och vi vet ju att Elfsborg har mycket spring i benen och vi spelar dem rakt i händerna, säger Mikael Stahre i Discovery+.

I nästa omgång gästar IF Elfsborg IFK Norrköping. IFK Göteborg tar emot Gif Sundsvall på Gamla Ullevi.

Startelvor:

Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Jarjue, Zandén - Boateng, Olsson, Rømer - Alm, Frick, Ondrejka.

Göteborg: Hahn - Jallow, Johansson, Bångsbo, Wendt - Aiesh, Svensson, Al-Ammari, Yakoub - Berg, Vilhelmsson.