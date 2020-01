Elfsborgs egen Prince: ”Det är på gatan man lär sig teknik och dribblingar”

Tony Lundqvist, som är sportchef för Elfsborgs ungdomssektion samt mångårig juniortränare, har tränat otaliga unga spelare i Elfsborg. Men Prince Isaac Kouame är en av de allra snabbaste killarna han har haft hand om.

- Ja, det är han definitivt. Han har en väldig speed, säger Tony Lundqvist.

Fotbollskanalen träffar Prince Isaac Kouame efter en träning i Rydahallen, Elfsborgs nybyggda inomhushall. Det var här han gjorde succé i A-lagsdebuten förra veckan. Då lärlingarna i A-truppen inte är med på träningslägret i USA tränar han istället hårt på hemmaplan med U19-laget.

- Jag tränar två gånger på måndagar och två gånger på onsdagar och ett pass på fredagar. På helgerna löper jag eller är inne i gymmet. Jag vilar också när jag får chansen, säger Prince Isaac Kouame.

Han är uppvuxen i storstaden Abidjan i Elfenbenskusten. När han inte gick i skolan spelade han fotboll på stadens gator med sina vänner.

- Jag spelade inte organiserad fotboll i något lag. Jag satsade mer på skolan. Men jag spelade fotboll på gatan hela tiden. Vi spelade på asfalt. Ibland hade vi skor och ibland spelade vi barfota. Jag hade Ronaldinho som idol. Jag kollade på honom och gjorde sådana grejer som han gjorde. Han var en väldigt bra spelare med boll, säger 19-åringen.

För fem år sedan flyttade Prince till Sverige med sin mamma. De bosatte sig i Fritsla.

- Vi hamnade här därför att min mammas man jobbade i Borås. Det var kul att komma hit, men jag var ledsen över att lämna vänner och familj. Jag har mycket släkt kvar i Elfenbenskusten. Senast för två år sedan var jag hemma och hälsade på, säger han.



Han fick provträna med Elfsborg, vars U14-tränare imponerades av den unge ivorianen.

- De tyckte att jag var bra och att jag hade bra grejer i mig, säger Prince Isaac Kouame.

Plötsligt spelade han i ett fotbollslag. Det hade han aldrig gjort innan.

- Det var svårt i början. Men det var en bra möjlighet. Jag fick många nya kompisar i laget då vi tränade och umgicks mycket. De och tränarna hjälpte mig. Och det gick ganska fort att lära sig språket, säger han.

Talangen menar att gatufotbollen utvecklade honom mycket.

- Det är på gatan man lär sig teknik och dribblingar. Man lär sig att ha kontroll på bollen. Då det är trångt skaffar man sig bra teknik och lär sig att ta sig ur situationer på små ytor. Det har hjälpt mig mycket, säger han.

Elfsborg har förädlat och skolat honom till den spelare han är idag.

- Jag var mycket offensivare när jag kom och kunde inget om defensivt spel. Elfsborg har hjälpt mig mycket med min defensiv, med hur jag ska arbeta i ett lag och med hur jag ska använda min teknik på ett bättre sätt. Tobias Linderoth har själv spelat fotboll och kan mycket. Jag har lärt mig mycket av honom och Emir Bajrami. Och av Tony Lundqvist, som tjatar mycket om att man ska springa och jobba rätt, säger han med ett leende.

Det är ingen hemlighet att hans snabbhet och explosivitet är hans kännetecken. Men hur blev han så otroligt snabb!?

- Det är en gåva från Gud. Det är hårt arbete bakom också; mycket träning, säger han.

Prince Isaac Kouame inspireras också av friidrottare.

- När det är OS kollar jag på hur friidrottarna löper. Jag kollar på deras teknik med armarna och på hur de tar upp fötterna. Jag kollar på dem och testar. När jag utför det själv hjälper det mig att bli snabbare. Jag har kollat mycket på Usain Bolt, säger tonåringen.

Han har avancerat genom Elfsborgs akademi och tilldelades tidigare i januari ett lärlingskontrakt med A-laget som gäller i sex månader.

- Det är det som gäller nu. Sen får vi se. Jag jobbar för att få ett A-lagskontrakt, säger han.

När ivorianen började gymnasiet flyttade han till Borås. Nu bor Prince i ett boende som Elfsborg har fixat.

- Lärlingskontraktet går inte riktigt att leva på. Men Elfsborg betalar boendet, så jag klarar mig. Om jag jobbar stenhårt kommer det att löna sig, säger han målmedvetet.

Han ser sig som yttermittfältare, men kan spela på de flesta offensiva positioner.

- Jag var anfallare i början och kan spela anfallare nu också. Men jag är helst ytter. Det är det jag gillar mest. Då kan jag utmana. Jag gillar att hamna en mot en och försöka göra mina grejer, säger han.

Förra fredagen spelade Elfsborg sin första träningsmatch för säsongen. Just i Rydahallen, där vi nu sitter och pratar. Elfsborg besegrade Häcken med 1-0 och matchens enda mål prickades in av just Prince Isaac Kouame.

- Det var kul att debutera. Det är något man har jobbat för och väntat på. Jag fick chansen och tog den. Jag har tränat en del med A-truppen och de äldre spelarna hjälper mig. Jag lyssnar på vad de säger. De berättar hur jag ska spela som senior och hur jag ska jobba på vänsterkanten, vilka ytor jag ska täcka och så.

Målet då? Han fick bollen av Sivert Heltne Nilsen, sprang ifrån Rasmus Lindgren och överlistade landslagsmeriterade målvakten Peter Abrahamsson.

- Det var en väldigt fin pass av Sivert. Jag var ganska snabb. Jag kom förbi och tänkte att något skulle hända. Jag kollade mot bortre stolpen och satte dit foten. Som tur var blev det mål, säger 19-åringen.

Han är tillfreds med sin debut och hoppas att den ska ge ringar på vattnet.

- Innan matchen var jag nervös. Det var stor publik också. Men jag är ganska nöjd. Jag ska fortsätta att jobba med mitt defensiva spel. Och jag vill göra fler mål. Jag har gjort ganska många mål i ungdomslagen, men jag vill göra fler. Mitt mål är att försöka göra fler mål, säger talangen.

Prince fick också beröm av manager Jimmy Thelin.

- Han tyckte att jag gjorde en bra match och att jag jobbade precis som han ville. Han sade att det bara är att fortsätta så. Han säger att jag inte ska vara rädd för att möta äldre spelare utan göra det jag gör, säger han.

Reaktionerna efter debutmålet lät inte vänta på sig.

- Tränare, spelare, vänner och publik har sagt att jag var bra. Det har kommit fram folk på stan. De säger att det var en bra första match och att jag ska fortsätta jobba på, säger han.

De som såg Prince spela i A-lagsdebuten lade säkert också märke till att han slår många yttersidor.

- När man är högerfotad kan det vara bättre med yttersidan. Jag kollar på Ricardo Quaresma. På matcher och Youtube-klipp har jag sett hur han gör. Jag använder vänsterfoten också. Tränarna tycker att jag ska använda vänstern mer, men jag tycker att yttersidor med högern är finare, säger han och ler brett.

Prince Isaac Kouame tänker göra allt som krävs för att bli en allsvensk fotbollsspelare.

- Jag ska fortsätta att jobba stenhårt! Jag ska fortsätta att lyssna på äldre lagkamrater och tränare och lära mig saker. Och hoppas att jag får chansen i A-laget igen, säger han.

Ska du bli ”Prinsen av Borås”?

- Haha, jag hoppas det.

Du vill inte bli kung?

- Nej, Prince ska bli prins. Alla tycker att jag har ett häftigt namn. Det tycker jag också, säger han och ler igen.

När intervjun avslutats springer han i full fart mot Borås Arena. Prince Isaac Kouame är ständigt på språng, vilket många motståndare kommer få erfara.