Ellingsen drabbad av inflammation - men AIK lugnar om mittbackar

På lördag ställs AIK mot Mjällby på bortaplan. Och när laget tränade under torsdagen saknades en hel del spelare. Exempelvis mittbackarna Sotirios Papagiannopoulos och Benjamin Tiedemann Hansen.

Men där lugnar tränaren Henning Berg.

- Jag tror att de är redo för spel på lördag. Jag hoppas det, säger Berg.

Sportchefen Thomas Berntsen tar det ett steg längre och slår fast att duon kommer kunna spela i Blekinge.

- De kommer träna i morgon båda två och de kommer vara redo för att spela på lördag. Så det är ingen dramatik även om vi så klart önskar att alla spelare tränar varje dag, säger Berntsen.

Nye ytterbacken Eskil Edh stod över senaste matchen mot BP och han kommer med all sannolikhet stå över även mot Mjällby.

- Jag tror inte (han kan spela). Det är en liten grej han fick mot Västerås. Han är inte långt bort men jag tror det blir för tidigt med spel mot Mjällby, kommenterar Henning Berg.

Thomas Berntsen:

- Hade det här varit sista omgången hade han nog spelat. Men det är nog tveksamt att han är tillgänglig nu.

Inte heller kaptenen och mittbacken Alexander Milosevic ser ut att vara tillgänglig.

- Det är svårt att säga när han är redo. Det vet vi inte. Vi får ta det dag för dag men huvudskador är vi extremt försiktiga med, säger Berg.

Berntsen säger följande om Milosevic:

- Vi vet inte om han är redo om två dagar eller två månader. Han tränar varje träning men har fortfarande lite sviter av huvudskadan.

Forwarden John Guidetti, som jobbar för att ta sig tillbaka från vadskadan han drabbades av i fjol, kommer inte vara med i truppen mot Mjällby. Guidetti tränade inte med laget under torsdagen.

- Medicinska teamet menar att han inte kunde träna i dag. Han hade en bra träning i går och i förrgår. Sen har jag snackat med John och han förstår också att det är lite för tidigt för honom. Han har inte tränat nog, säger tränaren Henning Berg.

- Det är inte bra för John eller AIK om vi använder honom för tidigt så han behöver fortfarande lite mer tid. Men han närmar sig och jobbar på väldigt bra.

AIK hoppas att Guidetti ska kunna vara spelklar någon gång under april månad.

- John har kört två tuffa träningspass de senaste två dagarna och ska träna igen i morgon. Så han tränar tre fotbollspass i veckan och i sitt eget huvud är han ganska redo för spel men vi tror att det är smart att hålla tillbaka honom lite. Men han befinner sig i gränslandet vad gäller att konkurrera om en plats, säger sportchef Berntsen.

Hur ser han ut i träning?

- Bra. Det som blir utmaningen för John är att anpassa sitt spel på stor plan och att förflytta sig över tid. Hans kvaliteter är det ingen som tvekar på, hans nivå känner vi till. Den finns kvar. Men fotboll handlar mer och mer om förflyttning och det blir spännande att se hur han anpassar sig till det under våren, svarar sportchefen.

En oroväckande sak för AIK är annars att nyförvärvet Martin Ellingsen, som skadade sig mot Kalmar i svenska cupens gruppspel, fortsatt inte är spelklar - och att klubben saknar svar på när han kan vara tillbaka.

- Det är lite frustrerande att vi inte kommit längre, summerar Henning Berg.

Sportchefen Thomas Berntsen förklarar att Ellingsen, som kan användas både som central mittfältare och mittback, drabbats av en inflammation i en sena i fottrakten.

- Vi hoppas att det går fort. Det är en inflammation och läget är lite odefinierbart. Det kan ta kort tid och det kan ta lång tid. Inflammationen måste bort. Vi gör det vi kan, säger Berntsen.

I samband med torsdagens träning var den tidigare Molde-spelaren inte tillgänglig för media eftersom han inte var på plats på Karlberg. Han var nämligen i väg på "extern behandling".

- Vi har ett väldigt bra medicinskt team i AIK men samtidigt har det tagit fem veckor nu och det här är en skada som vi inte ser så mycket av på bilder. Men hans smärtbild säger att han är skadad. Så nu använder vi lite extern hjälp för att få en "second opinion". Vi får se.

- Det är trist att det är så här, suckar Berntsen.

Han säger också:

- Det är en viktig spelare för oss att få tillbaka.

Berntsen tar sedan till ett skämt för att beskriva AIK:s "desperation" i jakten på en lösning kring Ellingsens problematik.

- Det blir nog Voodoo-dockor och sådana saker nu. Lite "healing" och rökelser, sådana saker. Det är där vi är nu, säger norrmannen och skrattar.

- Nej, men det handlar om att få in en professionell "second opinion". Det kan hända att det finns ställen där vi kan få ännu bättre bilder av ankeln och så vidare, så att vi kan se om det är något vi missat. Även om vi inte tror det. Men det är bra att vi kollar upp det.

17-årige nyförvärvet Aaron Stoch Rydell har också en liten känning just nu och tränade vid sidan av under torsdagen. Han förväntas vara tillbaka i lagträning under nästa vecka eller veckan efter det.