En skarpare Tinnerholm återvänder till MFF: "Jag vet vad det innebär att spela här"

Den 31-årige försvararen presenterades i går av MFF, som han skrivit på ett fyraårskontrakt med. Anton Tinnerholm lämnade Malmö efter 3,5 år för MLS-klubben New York City FC inför säsongen 2018. Han säger att den första kontakten mellan honom och MFF togs under hösten, innan MLS-säsongen var färdigspelad.

- Jag vet väl lite vad det innebär att spela här och hade en väldigt bra tid tidigare. Ville även komma närmare hem. Jag hade fem väldigt fina år i New York. Men med två barn också blir det kämpigare, så då kände jag att det var en bra tajming att komma hem. Jag vet lite mer nu vad det innebär att spela för Malmö. Senaste gången visste man kanske inte lika mycket, utan lärde sig längs vägen, säger Anton Tinnerholm.

Det blev tre SM-guld och två Champions League-deltaganden under hans första sejour i MFF. Läget är inte lika muntert i dagens Malmö men Tinnerholm säger att erbjudandet var “för bra för att tacka nej till”, trots att laget inte har en ny huvudtränare på plats.

- Det är svårt det där, det är så mycket rykten. Jag har lärt mig i USA att man inte ska lite så mycket på människor. När det väl är bestämt, då får man lita på det. När jag skrev på för New York sa de att en arena snart ska presenteras och vara klar vilken dag som helst. När man åker hem fem år senare har den fortfarande inte presenterats. Vi får se.

Östgöten användes både i en fyr- och fembackslinje under åren på den amerikanska östkusten. Där vann han slutspelet i MLS förra året och skrev in sig som tvåa på listan över spelarna med flest assister (23 på 136 matcher) i New York-klubbens historia. Med andra ord är det en offensivt bättre Tinnerholm som återvänder.