Experten tror inte på långvarig MFF-vistelse för Colak: "Senaste tiden en besvikelse"

En spelarrapport på sajten Totalfootballanalysis.com beskriver en gänglig (1,88 meter) men flexibel central anfallare. Colak är bra i länkspelet med lagkamraterna och rör sig över stora ytor för att lura motståndarförsvaret. Under säsongen 2019/20 snittade han flest skott av alla per match (3,62) i den kroatiska ligan och låg näst högst i antalet bollberöringar i straffområdet med cirka fem per match.

