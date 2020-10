Farnerud om Aiesh: "Alla är till salu - men hoppas han är fokuserad på IFK Göteborg"

Sedan Roland Nilssons intåg har Hosam Aiesh mest fått agera inhoppare i IFK Göteborg. I slutet av september öppnade också den offensive mittfältaren för att lämna klubben i vinter om läget inte förändras.

- Ja, absolut - om jag inte får spela. Alla spelare är öppna för att byta klubb om de inte får spela. Jag älskar att spela fotboll. Får jag inte göra det här får jag kanske göra det någon annanstans. Men det inget som jag går runt och tänker på nu. Det jag tänker på är att vi måste klara oss i allsvenskan. Efter säsongen får vi se vad som händer, sa Aiesh till GP.

Sportchefen Pontus Farnerud ger nu sin syn på Aiesh-situationen.

- Det är väl tydligt från Hosams sida att han inte är nöjd så som situationen ser ut nu. Så är det väl med alla spelare som klubbar tar in och har höga förväntningar på. Men det är en diskussion som vi får ta efter säsongen. Alla spelare är till salu, men vi tror och hoppas att Hosam ska kunna bidra under de avslutande matcherna och att han är fokuserad på IFK Göteborg just nu, säger Farnerud till Fotbollskanalen.

Tror du att han kan ta sig tillbaka in i startelvan och fortsätta i Blåvitt även nästa år?

- Tror, ja, definitivt. Men det är en fråga för tränarna, det är de som tar ut laget. Det återstår att se. Man jag både tror och hoppas att han har ambitionen att ta sig in i laget igen och därifrån leverera och hjälpa oss i situationen vi befinner oss i nu. Spelarna måste, generellt, inse allvaret i det här och sätta IFK Göteborg först.

Farnerud är hur som helst igång med trupparbetet inför 2021.

- Det är ett ständigt arbete inför nästa år och nästa fönster. Vi jobbar på. Vi har en del spelare med utgående kontrakt. Vi ser över truppen, vad som behövs och hur vi tror det kommer se ut med spelare som eventuellt kan lämna i vinter.

Sportchefen är tydlig med att just arbetet med att forma spelartruppen inte ligger på is fram till dess att det står klart vilken serietillhörighet Blåvitt kommer ha nästa år.

- Att avvakta till den 6 december skulle vara tjänstefel.

Mattias Bjärsmyr, Isak Dahlqvist och Alexander Farnerud är de IFK-spelare som sitter på kontrakt som löper ut efter säsongen. Det är fortfarande oklart vad som händer med trion, enligt Farnerud.

- Där får vi utvärdera när säsongen är slut. Det finns mycket att spela för. Vi planerar, men vi har inte fattat några definitiva beslut.

Alexander Farnerud är bror till sportchefen, som nu ska vara med och fatta beslut om sin egen familjemedlems framtid.

- Det är inte bara upp till mig, men jag kommer vara mer involverad i det arbetet än vad jag var i somras (när Alexander värvades in). Det känns faktiskt ganska lugnt. ”Alex” har gjort det bra, hjälpt oss på många bra sätt och varit nyttig i matcherna han spelat. Vi känner oss ganska trygga med varandra. Oavsett vilket beslut som fattas. Det viktigaste är IFK Göteborg.

Men vid en eventuell förhandling så kommer ni sitta och förhandla mot varandra, helt enkelt?

- Han har ju ett kontrakt och skulle det förlängas så tror jag inte det skulle förändras så mycket. Vi får se när vi kommer till stadiet. Det är en speciell situation, men jag tror att vi vet var vi har varandra och att IFK Göteborg är det viktigaste i allt.

IFK Göteborg möter Örebro SK under söndagen. Laget har två poäng ner till kvalplatsen i allsvenskan med fem omgångar kvar att spela.