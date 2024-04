FEM SPANINGAR: "Jimmy Thelins markering bar frukt"

THELINS MARKERING BAR FRUKT

Jimmy Thelin menade att det inte handlade om några petningar. Rotation i tajt matchande, hette det. Men visst sjutton var det samtidigt en markering från Elfsborgstränaren att stjärnduon Johan Larsson och Niklas Hult placerades på bänken mot Sirius.

Fjolårstvåan har haft det tufft under säsongsinledningen och något behövde göras för att skaka liv i laget. Att då placera två så tydliga fanbärare på bänken var ett högt och modigt spel.

Ersättarna Boman och Kaib stod för goda dagsverk, Elfsborg vann matchen och Thelins val bar frukt.

Stjärnduon är säkert tillbaka i elvan inom kort, men signalvärdet i att ingen är opetbar har Elfsborgstränaren gjort glasklart för hela truppen. Det lär och bör göra gott inför fortsättningen.

BÖR SIRIUS VARA OROLIGA?

Efter två imponerande öppnande segrar har Sirius endast tagit en poäng på sina fyra senaste matcher. Mot Elfsborg spelade Uppsalalaget periodvis bra i det öppna spelet - men hade i slutändan alldeles för svårt att vaska fram renodlade målchanser från sitt uppställda spel.

Den enda stora målchansen kom på kontring, vid ställning 0-2, när Salech frispelades av Sjögrell men Bundgaard räddade. I övrigt var Sirius för uddlöst matchen igenom.

Bör Sirius vara oroliga? Inte riktigt än, men eventuellt snart. För de kommande mötena mot Häcken, AIK och IFK Göteborg lär bli en stor fingervisare vart säsongen barkar.

MATCHENS HÄNDELSE

Arber Zeneli har blandat och gett under sina första matcher tillbaka i Elfsborgströjan. Yttern har stora förväntningar på sina axlar där han mer eller mindre väntas bära Boråsklubbens offensiv. Han har glimrat till emellanåt - men inte fått till helheten.

Mot Sirius kom slutligen den första fullträffen. Och vilket mål det var.

Det ska absolut kastas in ett frågetecken på Jakob Tånnanders placering i Sirius-målet, men Zenelis frispark ur lurig vinkel - via stolpen och in i nät - var vacker och förlösande för både 29-åringen och laget.

När Elfsborg har varit som mest framgångsrikt de senaste åren har ytterspelarna varit enorma nycklar offensivt och stått för merparten av poängproduktionen. Det kommer med största sannolikhet krävas även i år.

Då är det av blytung vikt att Arber Zeneli kommer igång ordentligt. Tog han möjligen det där viktiga avstampet mot Sirius?

FRÅGETECKNET

Vad sysslade Yousef Salech med? Det var många på Borås arena som undrade det i den 35:e minuten.

Då klev Sirius-anfallaren, helt oprovocerat och ur spel, fram till Sebastian Holmén och satte till en tackling i bröstet på mittbacken. Inte stenhårt, men tydligt och i högsta grad medvetet.

Holmén blev fly förbannad och vägrade ta Salech i hand efter händelsen. Domarna missade aktionen, vilket går att ha förståelse för när situationen ägde rum så pass långt ifrån bollen, men snyggt var det oavsett inte av Sirius-anfallaren som annars har varit en stor succé hittills.

I matchens allra sista minut visades Elfsborgs Terry Yegbe ut efter att ha delat ut en armbåge, om än en något lättare sådan, i magen på Salech. Även det ur spel. Det såg däremot domarna - och Yegbe fick syna det röda kortet.

Hämndaktion? Möjligt. Alldeles oavsett var det mycket onödigt även det.

Samtidigt fick Sebastian Holmén syna ett gult kort tidigare i matchen, och är därmed avstängd mot Malmö på söndag. Precis som Yegbe. Blytunga avbräck för Elfsborg till den matchen.

MATCHENS SPELARE

1: Arber Zeneli. Bäst på planen. Ingen perfekt insats av hemvändaren - men likväl blev den i högsta grad avgörande. Övrig motivering hittas ovan.

2: Per Frick. Gjorde påpassligt sitt första mål för säsongen till 2-0, vilket gör att Elfsborgsprofilen nu har gjort mål i elva raka allsvenska säsonger. Sög in mängder av bollar. Ett ständigt orosmoment för Sirius i matchen.

3: Michael Baidoo. En av få i Elfsborg som har kommit upp i nivå under våren. Flyttades ner ett hack i banan mot Sirius - och imponerade även där. Lugn, passningsskicklig och fattar ständigt rätt beslut.