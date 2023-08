FEM SPANINGAR: "Märkligt hur Mjällby blivit ett ‘bogey-lag’ för MFF"

MFF lider under ombyggnaden

Malmö hade en sämre period efter pausen och kunde inte luckra upp Mjällby-försvaret. Det såg bättre ut under slutkvarten när MFF belägrade hemmalagets straffområde, men skarpheten framför mål saknades. Ett tappert Mjällby försvarade hem en 1-0-seger och lämnade MFF kvar på tredjeplatsen, alltjämt en poäng bakom serieledaren Elfsborg. Man måste ställa ett frågetecken till formen hos Skåneklubben. Sedan omstarten har de tre vinster, lika många förluster och en oavgjord. Det är uppenbart att laget lider under den stora spelaromsättningen som varit, som accelererades efter försäljningen av Hugo Larsson och tappet av Anders Christiansen.

Annons