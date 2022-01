FÖRSÄSONGSGUIDEN: Så laddar de allsvenska lagen upp inför premiären

Om några månader ska allsvenskan på herrsidan sparkas igång igen. Innan dess ska lagen spela träningsmatcher samt gruppspel, kvartsfinal och semifinal i svenska cupen.

Nu börjar de allsvenska lagens försäsongsprogram sätta sig.

Notera att schemat nedan är preliminärt och kommer att förändras. Framför allt kan förändringar ske kopplat till hur det går för lagen i svenska cupens gruppspel. Går man vidare väntar fortsatt spel i cupen istället för träningsmatcher.

Vad gäller träningsläger kan inplanerade sådana tvingas ställas in framöver, beroende på utvecklingen rörande covid-19. Redan har flera lag ställt in sina tänkta läger.

Dessutom är det flera lag som inte presenterat hur de kommer att genrepa inför den allsvenska premiären.

C More sänder matcherna i svenska cupen.

AIK

Träningsläger:

29 januari-12 februari - Faro (Portugal)

Matcher:

27 januari - Sollentuna FK (H)

3 februari - Breidablik (Faro)

7 februari - Zenit (Faro)

11 februari - TBA (Faro)

19 februari - Örgryte IS (H, svenska cupen)

27 februari - Eskilsminne IF (B, svenska cupen)

7 mars - Örebro SK (H, svenska cupen)

BK HÄCKEN

Träningsläger:

29 januari-12 februari - Marbella (Spanien)

Matcher:

21 januari - Norrby IF (B)

27 januari - Fredrikstad (H)

2 februari - Krasnodar (Marbella)

6 februari - Tromsö (Marbella)

11 februari - Molde (Marbella)

20 februari - Ytterhogdals IK (B, svenska cupen)

26 februari - Falkenbergs FF (H, svenska cupen)



6 mars - Hammarby (B, svenska cupen)17 mars - Utsikten (H)26 mars - Vålerenga (B)

DEGERFORS IF

Träningsläger:

Inget läger bokat i nuläget.

Matcher:

29 januari - Skövde AIK (H)

12 februari - Norrby IF (B)

19 februari - Skiljebo SK (B, svenska cupen)

27 februari - Gif Sundsvall (H, svenska cupen)

6 mars - Elfsborg (B, svenska cupen)

19 mars - Jönköpings Södra (H)

26 mars - Örebro SK (B)

DJURGÅRDENS IF

Träningsläger:

30 januari-9 februari - Gran Canaria (Spanien)

Matcher:

22 januari - Västerås SK (H)

29 januari - FK Metta (H)

4 februari - Rosenborg (Gran Canaria)

12 februari - Lilleström (H)

21 februari - IK Brage (H, svenska cupen)

27 februari - Brommapojkarna (B, svenska cupen)

5 mars - Halmstads BK (H, svenska cupen)

27 mars - Honka (H)

GIF SUNDSVALL

Träningsläger:

Kommer inte åka på något läger.

Matcher:

TBA - Östersunds FK (H)

TBA - Östersunds FK (B)

19 februari - Elfsborg (B, svenska cupen)

27 februari - Degerfors (B, svenska cupen)

6 mars - Skiljebo SK (H, svenska cupen)

16 mars - IK Sirius (H, 4x30 minuter)

HAMMARBY IF

Träningsläger:

2-12 februari - Marbella (Spanien)

Matcher:

29 januari - Sirius (B, 4x30 minuter)

TBA - TBA (Marbella)

TBA - TBA (Marbella)

20 februari - Falkenberg (H, svenska cupen)

26 februari - Ytterhogdals IK (B, svenska cupen)

6 mars - BK Häcken (H, svenska cupen)

HELSINGBORGS IF

Träningsläger:

Slutet av februari-början av mars - Marbella (Spanien)

Matcher:

29 januari - Hittarps IK (B)

5 februari - Hvidovre IF (H)

9 februari - Ängelholms FF (H)

14 februari - FC Nordsjaelland (B)

19 februari - FC Helsingör (H)

TBA - TBA (Marbella)

TBA - TBA (Marbella)



12 mars - Jönköpings Södra (H)19 mars - Halmstads BK (B)26 mars - Östers IF (B)

IF ELFSBORG

Träningsläger:

31 januari-12 februari - Alicante (Spanien)

Matcher:

28 januari - Randers (B)

TBA - TBA (Alicante)

TBA - TBA (Alicante)

19 februari - Gif Sundsvall (H, svenska cupen)

23 februari - Skövde AIK (H)

27 februari - Skiljebo SK (B, svenska cupen)

6 mars - Degerfors (H, svenska cupen)

IFK GÖTEBORG

Träningsläger:

2-12 februari - Marbella (Spanien)

Matcher:

29 januari - FC Nordsjaelland (B)

TBA - TBA (Marbella)

TBA - TBA (Marbella)

20 februari - Landskrona Bois (H, svenska cupen)

22 februari - Utsiktens BK (H)

26 februari - Akropolis (B, svenska cupen)

6 mars - Mjällby AIF (H, svenska cupen)

26 mars - Fredrikstad FK (H)

IFK NORRKÖPING

Träningsläger:

Inplanerat läger i Alicante (Spanien) är inställt.

Matcher:

13 februari - Örebro SK (H)

10 februari - Östers IF (H, svenska cupen)

28 februari - Sollentuna FK (B, svenska cupen)

5 mars - Varbergs Bois (H, svenska cupen)

26 mars - AFC Eskilstuna (H)

IFK VÄRNAMO

Träningsläger:

Väljer med all sannolikhet att stanna hemma, efter att tidigare haft planer på att åka till Barcelona (Spanien).

Matcher:

29 januari - Jönköpings Södra (H)

5 februari - Oskarshamns AIK (H)

9 februari - Skövde AIK (H)

19 februari - Ängelholms FF (B, svenska cupen)

26 februari - Gais (H, svenska cupen)

5 mars - Malmö FF (B, svenska cupen)

12 mars - Mjällby AIF (H)

19 mars - Trelleborgs FF (B)

26 mars - Kalmar FF (B)

IK SIRIUS

Träningsläger:

31 januari-7 februari - Marbella (Spanien)

Matcher:

22 januari - Örebro SK (H)

29 januari - Hammarby (H, 4x30 minuter)

12 februari - FC Flora Tallinn (H)

20 februari - IF Sylvia (B, svenska cupen)

27 februari - Trelleborgs FF (H, svenska cupen)

6 mars - Kalmar FF (B, svenska cupen)

12/13 mars - IFK Mariehamn (H)

16 mars - Gif Sundsvall (B, 4x30 minuter)

26 mars - IK Brage (H)

KALMAR FF

Träningsläger:

Inplanerat läger i Spanien är inställt.

Matcher:

4 februari - Nestved (B)

12 februari - Östers IF (B)

20 februari - Trelleborgs FF (H, svenska cupen)

27 februari - IF Sylvia (B, svenska cupen)

6 mars - IK Sirius (H, svenska cupen)

15/16 mars - Halmstads BK (H)

19 mars - Mjällby AIF (B)

26 mars - IFK Värnamo (H)

MALMÖ FF

Träningsläger:

Början av februari - Marbella (Spanien)

Matcher:

28 januari - Jammerbrugt (H)

20 februari - Gais (H, svenska cupen)

26 mars - Ängelholms FF (B, svenska cupen)

5 mars - IFK Värnamo (H, svenska cupen)

MJÄLLBY AIF

Träningsläger:

6-13 februari - Kanarieöarna (Spanien)

Matcher:

9 februari - Kristiansund (Kanarieöarna)

20 februari - Akropolis IF (H, svenska cupen)

26 februari - Landskrona Bois (H, svenska cupen)

6 mars - IFK Göteborg (B, svenska cupen)

12 mars - IFK Värnamo (B)

19 mars - Kalmar FF (H)

VARBERGS BOIS

Träningsläger:

13-18 mars - Salou (Spanien)

Matcher:

29 januari - Halmstads BK (B)

5 februari - Falkenbergs FF (B)

12 februari - Tvååkers IF (H)

19 februari - Sollentuna FK (B, svenska cupen)

28 februari - Östers IF (H, svenska cupen)

5 mars - IFK Norrköping (B, svenska cupen)

17 mars - Örgryte IS (Salou)

