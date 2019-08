Första träningen avklarad - Kujovic redo mot MFF: "Hade jättegärna velat vara med"

Emir Kujovic, 31, vände under transferfönstrets sista dag hem till Sverige igen för spel i Djurgården. Detta efter tre år med relativt knapp speltid, först i belgiska Genk och sedan i tyska Fortuna Düsseldorf. Kujovic gjorde fyra A-lagsmatcher med Genk, sedan fyra starter och 16 inhopp med Düsseldorf i tyska andraligan och under förra säsongen endast ett framträdande i februari med den tyska klubbens reservlag i Regionalliga West.



Kujovic, som under tisdagen gjorde sin första träning med Djurgården, anslöt därmed från en tillvaro utan regelbunden speltid, men med ett gott humör.



- Det kändes väldigt bra på träningen, väldigt spännande och jag ser verkligen fram emot att komma tillbaka till allsvenskan och Djurgården också, så det kommer att gå bra det här, säger han till Fotbollskanalen.

31-åringen kan därmed nu lägga ett tufft sista år i Tyskland bakom sig och se framåt.

- Jag spelade ändå en hel del första året i andraligan, även om det var mycket inhopp, en hel del starter och mål. Man kan säga att jag bidrog till att vi gick upp. När vi gick upp visste jag att det skulle bli svårt och det var jag beredd på. De tog in många nya spelare och det är helt enkelt stor konkurrens, då det är en av de bästa ligorna i världen. Det blev som det blev, men jag tränade på hårt och höll mig ändå redo hela tiden. Det tog lite tid, men jag ville inte gå igenom samma sak igen med ett år kvar, säger han.

Kujovic jobbade trots det inte aktivt under fjolåret för att få till en flytt, då han, även om han visste att det skulle bli tufft med speltid, hoppades på att få chansen i Bundesliga.

- Jag försökte egentligen aldrig, även om det var lite snack här och där, men aldrig något konkret, inte till allsvenskan heller. Det var först nu i sommar som det blev på riktigt och då var Djurgården med i bilden och några andra, säger han och fortsätter:

- Jag tänkte också, när vi gick upp, att vi säkert skulle få det tufft som alla förutspådde och rotera för att försöka uppnå resultat. Jag ville därmed vara kvar och vänta på min chans och ta den. Men sedan gjorde vi en väldigt stark säsong och överraskade. De som spelade gjorde det bra och då kom det aldrig till det läget som jag tänkte, att det går dåligt, vi förlorar och att han byter spelare. Jag tror att de kommer att göra det bra nu igen, så då kände jag att jag inte vill slösa bort ett till år

Kujovic mådde däremot aldrig dåligt. Han kände till förutsättningarna inför säsongen och jobbade sedan utifrån det.



- Jag var med på det och förstod, samtidigt som jag också hade ett bra snack med klubben inför säsongen. De sa att det skulle bli tufft för mig och sådana saker. Jag var förberedd på det och jag tycker också att man lär sig av det. Jag har fått otroligt mycket erfarenhet av det.



Kujovic har genom åren, vid flera tillfällen, kopplats ihop med en övergång till just Djurgården. Den här sommaren blev flytten till slut av, något som glädjer anfallaren.



- Jag träffade tränarna, Bosse (Andersson) och "Henke" (Berggren) tidigt i somras och fick ett väldigt bra intryck. Där började intresset på riktigt och sedan har det växt under sommaren och känts bättre och bättre. Jag var även i en situation i Düsseldorf, där jag hade ett år kvar och inte hade spelat så mycket senaste året. Jag kände att jag ville göra något nytt. Jag har mer att ge och ville inte bara sitta kvar där och slösa bort ett år till. Då passade Djurgården perfekt in i det läget som jag var i, säger han.



Trots att Djurgården, vid värvningen av anfallaren, kommunicerade att Kujovic ska "växa in i allt under hösten" och "vara redo på längre sikt", så lär det än dock vara stora förväntningar från supporterhåll. Det är något 31-åringen trivs med.

- Jag har höga förväntningar på mig själv också, så det är jag van vid sedan jag började spela fotboll. Den största pressen kommer alltid från min sida. Sedan vet jag att Djurgården är en stor klubb i Sverige med mycket supportrar som bryr sig. Det är bara kul, hellre det än tvärtom. Jag tar den energin på rätt sätt och trivs med det.

Hur är formen och när är du redo att spela igen?

- Om de vill att jag ska spela i nästa match kommer jag att göra det. Jag har tränat på rejält under försäsongen där nere och har inga skador. Det enda som fattas är matchtempo och det kan jag bara få genom matcher. Jag är redo, men sedan får vi se. Vi kommer att sitta ner med tränarna och fysteamet under närmaste dagarna och lägga upp det smart.

Hoppas du på spel mot Malmö?

- Jag är redo att spela och hade jättegärna velat vara med och spela, men samtidigt går laget bra också och det får man ha respekt för. Jag vill vara med och förbättra någonting, inte tvärtom. Jag är redo och sedan får vi se om och hur mycket jag spelar.

Är du i tillräckligt slag för att kunna bidra till att Djurgården tar SM-guld?

- Det är svårt att säga eftersom att jag inte spelat matcher, men jag känner mig fysiskt redo och rent träningsmässigt, men hur bra jag är i matchtempo och i vilken fas jag är där är svårt att säga eftersom att jag inte spelat. Men självklart behöver jag matcher för att komma upp i den standarden jag är i.

Hur mycket lockade det dig att få komma in mitt i en guldstrid?

- Det var inte helt och hållet avgörande, men det är klart att det påverkade positivt. Hellre att vara med där uppe än tvärtom. Det är en extra sporre, bara kul och jag hoppas att vi är högst upp ända in i mål.

Djurgården kan vid en fortsatt fin resultatrad få fira SM-guld efter sista matchen på Östgötaporten. Det skulle därmed kunna bli speciellt för Kujovic, som under 2015 var med och sköt just Norrköping till SM-guld.

- Jag såg det, men det kommer väl bli likadant som att lyfta pokalen i Malmö. Det är stolthet, glädje och alla de känslor som är svåra att förklara. Det måste man uppleva. Det är speciellt att det blir just den matchen, men vi får se om det lever ända fram dit. Det är mycket som kan hända på vägen och därför är det viktigt att inte se för långt fram, bara ta en match i taget och fokusera på här och nu. Det har jag, genom åren, lärt mig. Vi får ta en match i taget och sedan får vi se vad som står på spel i sista matchen.

Djurgården ställs härnäst under torsdagen mot Akropolis i svenska cupen och därefter väntar på söndag seriefinal mot Malmö FF på Stadion i allsvenskan.

Djurgårdens möte med Akropolis börjar klockan 18.30 och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se, medan Stockholmsklubbens möte med Malmö FF börjar klockan 17.30 och sänds på C More Fotboll och sttreamat på cmore.se.