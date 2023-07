Häckens tunga avbräck: Simon Gustafson borta i flera veckor med lårskada

BK Häcken tog i tisdags en planenlig seger på bortaplan mot walesiska The New Saints i Champions League-kvalet. Hisingslaget är därmed vidare till nästa runda, efter totalt 5-1 över två möten mot TNS, och där väntar färöiska Klaksvik. Samtidigt bedriver Häcken ett tvåfrontskrig då man placerar sig på andra plats i allsvenskan, ett poäng bakom serieledaren IF Elfsborg, där man siktar på att försvara sitt SM-guld.

Men nu har "getingarna" drabbats av ett rejält avbräck mitt i stridens hetta.

Stjärnan tillika nyckelspelaren Simon Gustafson klev av skadad strax före halvtid under tisdagens match med ett lindat lår. Beskedet då var att Häcken misstänkte en bristning i baksidan men att man behövde vänta tills undersökningar genomförts hemma i Göteborg innan en skadeprognos görs.

De undersökningarna har nu gjorts och för Fotbollskanalen bekräftar Häckens ansvariga fysioterapeut, Karin Schröder, att det mycket riktigt rör sig om en bristning i baksida lår och att Gustafson blir borta i flera veckor.

- Det är en bristning i baksida lår.

Hur länge blir han borta då?

- Vi tar det vecka för vecka. Vi har inte sagt något datum. Han blir borta i några veckor.

Han var borta i våras. Det är inte samma skada?

- Nej det var en annan skada.

Härnäst väntar IFK Värnamo borta på lördag för Häcken innan man på tisdag möter Klaksvik på bortaplan på Färöarna.