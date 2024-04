Häckenstjärnorna uttagna till derbyt - kan strykas sent: "Vi jobbar hårt"

Even Hovland var krasslig innan söndagens möte med Hammarby, men kom slutligen till spel och avgjorde matchen sent på nick. Häcken-mittbacken har däremot inte varit helt hundra efteråt, men var med under tisdagens matchförberedande pass.

Desto mer osäkert är det med trion Mikkel Rygaard (spelade 77 minuter mot Hammarby), Adam Lundkvist (byttes ut med sjukdomsbesvär efter 60 minuter) och Julius Lindberg (missade matchen helt) som alla har varit sjuka.

Samtliga tre missade tisdagens kollektiva träning - och körde i stället individuellt för att inte riskera ytterligare smittspridning.

- Det är några som har blivit lite sjuka. Nu hanterar vi det så bra vi kan, säger Häckens läkare Sadesh Balasingam.

När Häcken släppte sin matchtrupp till derbyt under tisdagen fanns samtliga nämnda spelare med. Däremot bestod truppen av 22 spelare, vilket innebär att två kommer strykas innan matchen.

- Vi håller kontakt med dem och jobbar med dem. Sen fattar vi ett slutgiltigt beslut om de kan ingå i truppen eller inte i morgon. Vi vill ge dem bästa möjliga chans att vara med, utan att riskera något för dem eller resten av laget, säger Sadesh Balasingam.

- Vi jobbar så hårt vi kan för att göra dem tillgängliga för uttagning.

Har någon mer insjuknat?

- Nej här och nu verkar det stabilt.

Sadesh Balasingam förklarar varför Even Hovland har tränat med övriga gruppen, trots att han har visat sjukdomssymptom.

- Om en spelare har symptom, lite beroende på deras välmående och hur många symptom de har, kan de kanske träna men får undvika allmänna ytor runt klubben. Det gäller att anpassa så att så många som möjligt är tillgängliga för träning utan att vi riskerar att smitta fler spelare.

Häcken-läkaren berättar att de spelare som har haft för många symptom har fått vila upp sig hemma och samtidigt hålla daglig kontakt med det medicinska teamet.

För att minska smittspridningen har Häcken bland annat ställt ut handsprit på träningsanläggningen.

- Om man ska ta någon fördel med en hemsk pandemi är alla bekanta med handsprit, tvätta händer regelbundet, hålla avstånd och att inte skaka hand utan att använda ”fist bump” i stället.

Häcken märkte av att en smittspridning hade påbörjats i truppen under slutet av förra veckan.

- När man har mer än en spelare som blir sjuk samtidigt höjer man ögonbrynen. Då funderar vi direkt på hur vi kan agera. Då skärper vi till vissa saker, säger Sadesh Balasingam.

Han är samtidigt försiktigt optimistisk till att Häcken har fått ordning på sjukdomskaoset.

- Om jag ska uttrycka mig lite försiktigt, och inte för kaxigt, känns det som att vi har fått bukt med det. Sen vet man aldrig med inkubationstid, men än så länge ser det stabilt ut.

Ett desto positivare besked för Häcken är att mittbacken Johan Hammar slutligen är uttagen i matchtruppen efter en längre skadeperiod.

Nikola Zecevic och Isak Brusberg har ljumskskador och missar derbyt. Dessutom är Valgeir Lunddal och Jeremy Agbonifo lårskadade och inte uttagningsbara.

Derbyt mellan IFK Göteborg och BK Häcken sparkar igång klockan 19 under onsdagskvällen på Gamla Ullevi