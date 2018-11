Hallenius står inför ett "tufft" beslut: "Testar jag är det för att lyckas"

Linus Hallenius och GIF Sundsvall var ett av årets stora utropstecken i allsvenskan. Anfallaren stod för 18 mål och sex assist när Sundsvall slutade åtta i tabellen.

Nu har anfallaren sagt upp optionen i hans kontrakt och menar att det är för att han är i en helt annan sits nu än när han kom till klubben för drygt två år sedan. Hallenius har ännu inte tagit något beslut om framtiden, men menar att han står inför ett viktigt beslut.

- Väljer jag att stanna är det all the way med GIF och att göra klubben så bra som möjligt. Testar jag vingarna nu så åker jag inte för att vända hem om ett halvår. Bestämmer jag mig för att testa är det för att lyckas den här gången oavsett tiden det tar. Därför är det tufft, säger Hallenius till Sundsvalls Tidning.

Hans 18 mål den här säsongen gav honom en andraplats i skytteligan och han blev tvåa i omröstningarna som årets anfallare och Allsvenskans Stora Pris, där han var efter Paulinho i alla tävlingar.

Hallenius menar att det borde skapat mer diskussion om en landslagsuttagning, då han menar att det är svårare att gör det han har gjort i Sundsvall än i till exempel AIK eller Malmö.

- Är jag en mer välförtjänt landslagsspelare om jag sitter på bänken i La Liga än om jag är en av de viktigaste i Allsvenskan? Den frågan kan man lyfta säger. Man ser mig inte riktigt nu, säger Hallenius och målar upp ett drömscenario:

- I en optimal värld så hade jag kunnat representera GIF i Allsvenskan, vara en av de bästa och varit nära landslaget. Men det ser inte ut så i dag.