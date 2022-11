Hammarby återanvände succévariant - besegrade Helsingborg

83 dagar är det mellan den 16 augusti och den 6 november.

Och Bajen dammade av samma hörnvariant som när Bubacarr Trawally sänkte IFK Göteborg på Gamla Ullevi på sensommaren.

Precis efter paus mot Helsingborgs IF satte Bajen igång spelet kort och en passning senare dundrade Joel Nilsson in 1-0 med ett kalasmål mot Helsingborgs IF. Genom att kopiera succédraget från Blåvittmatchen, alltså.

Matchen slutade 2-0 efter att Nahir Besara gjort sitt elfte mål i allsvenskan den här säsongen.

- Kul att man gjorde en bra säsong. Men vi räckte inte hela vägen, säger Besara till Discovery+.

Hammarby hamnade på tredje plats i allsvenskan på 56 poäng. Helsingborg blev nästjumbo på 17 poäng.