Hammarby-brassen: "Förstår inte allt fansen skriver - men jag känner kärleken"

Inför den här säsongen åkte Hammarbys sportchef Jesper Jansson och klubbens scout Mikael Hjelmberg till Sydamerika. Vad man hittade? En brasiliansk vänsterback. Precis innan jul presenterades nämligen Vivaldo Borges dos Santos Neto av Bajen.

Och hittills ser de ut att ha träffat rätt. Visst, Borges fick utstå en hel del kritik till en början, men bortsett från tre missade matcher i maj på grund av skada har 21-åringen varit helt given i Hammarbys startelva. Brassen står inför söndagens derby mot Djurgården noterad för 15 starter, ett inhopp och tre assist i allsvenskan.

- Jag ska inte säga att jag är nervös, men lite spänd. Det är derby och de här matcherna lever sitt eget liv. Jag känner mig positiv och jag hoppas göra sitt första mål nu, säger Borges.

- Derbyn är också värda tre poäng i tabellen, men det är ändå extra speciellt för fansen och det handlar oavsett om mer än tre poäng. Det blir alltid en liten intern derbyliga och det är viktigare att vinna mot Djurgården och AIK än de andra lagen.

Vänsterbacken hämtades in från CA Tubarao och Hammarby är hans första klubb utanför Brasilien. Han har fortfarande vissa språkliga svårigheter, men har börjat lära sig lite engelska och kan därför kommunicera en del med sina lagkamrater. Men den här intervjun gjordes med hjälp av assisterande tränaren Joachim Björklund som tolk.

- Jag håller på att lära mig engelska. Det är jätteviktigt, så att jag kan få ännu mer umgänge här och även om jag ska se längre fram, man klarar sig bra på engelska i alla länder.

- Jag har det jättebra socialt här. Jag har brasilianska vänner i Stockholm och killarna i laget tar bra hand om mig, det är några som pratar lite spanska.

Hur trivs du överlag i Sverige?

- Det har varit en omställning. Det var otroligt kallt när jag kom hit och det var svårt att vänja sig vid. Men jag tycker att jag kommit bra in i det. Det var jobbigast i början, på vintern, när det var kallt och mörkt. Men nu är jag en i gänget.

- Hammarby är en fantastisk klubb. Jag kan inte säga något negativt om den. Vi har bäst fans, vi har en bra grupp och jag kunde inte ha kommit till ett bättre ställe. För mig är det den bästa klubben i Sverige.

Vad är de stora skillnaderna spelmässigt jämfört med i Brasilien?

- Intensiteten, framför allt. Det går fortare än vad jag är van vid. Sen har jag även fått jobba på att förstå sättet som Hammarby vill spela på, det var nytt. Tekniskt är den största skillnaden att det går lite fortare, men annars har jag bra koll. Men det är mycket intensivare spel här än hemma i Brasilien.

Hur ser du på din säsong och vad vill du bidra med framöver?

- Jag vill fortsätta utvecklas och bli bättre. Jag tycker att jag tagit stora steg och jag är nöjd med säsongen, men jag känner att jag bara blir bättre och bättre med tiden.

Förväntade du dig innan du kom hit att du skulle få så mycket speltid som du fått?

- Jag kom hit för att utvecklas och bli bättre, men sen hade jag en personlig ambition om att bli en startspelare, som alla andra. Jag blev lite överraskad över att det gick så fort, men jag tror att det en viktig del i att det gått så bra, att jag känt det förtroendet från tränaren.

Hammarby slåss just nu om SM-guldet med rivalen AIK.

- Det är en fantastisk utmaning och det kommer krävas mycket hårt jobb, men det är en ynnest att få vara med i toppen så här sent in på säsongen. Och att det är just AIK som är med där uppe gör ju inte det mindre viktigt.

Vad har du för drömmar? Vad tänker du kring framtiden?

- Jag ska göra det bra här, först och främst. Men ambitionen är att flytta till ett ännu bättre lag i en ännu större liga och utvecklas vidare där, någon gång i framtiden.

Borges berättar att det pratas mycket om honom hemma i Brasilien, där hans familj och omgivning följer stegen han tar i Hammarby.

- Det finns många Hammarby-fans i Brasilien nu (skratt). Alla stöttar mig och tycker att det är en jättekul resa som jag har börjat på. Jag känner inget annat än stöd hemifrån.

- Publiken på matcherna här är en jätteskillnad. I ligan jag spelade i Brasilien var det inte så mycket fans på matcherna, men här är det fullt med Hammarby-fans var vi än är. Det är ett jättelyft, på riktigt.

Det märks på Borges leende att han blivit förtjust i de grönvita supportrarna och han förklarar att han får många meddelanden från fans på sociala medier.

- Jag förstår inte allt de skriver, men jag känner kärleken. Den sipprar fram, säger han och skrattar.