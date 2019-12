Hammarby lyfte allsvenskan - här är 10-talets publiksiffror

Inga guld, men väldigt mycket folk på matcherna. Hammarby IF har herrallsvenskans högsta publiksnitt under 2010-talet. Störst publik på en enskild match hade ett guldjagande AIK 2018.

Fotbollskanalen har sammanställt alla de allsvenska lagens snittsiffror från 2010-2019. 2010 var den totala publiksiffran för året lite mer än 1,5 miljoner besökare, sedan dess har den ökat med mer än 700 000 besökare. I år besökte 2,2 miljoner människor allsvenska arenor för att stötta sina lag, det näst högsta antalet besökare under decenniet.

Den största publikökningen var mellan 2014 och 2015 när den totala publiksiffran ökade med 680 000 besökare. 2015 sattes även det stående publikrekordet då antalet besökare var mer än 2,3 miljoner, i genomsnitt besökte 9 968 personer en hemmamatch varje omgång. I år låg snittet 9 167 per match och 2010 var snittet 6 518 besökare per match.

Främsta anledningen till att publiksiffrorna steg avsevärt mellan 2014 och 2015 beror bland annat på att Stockholmslaget Hammarby kom upp i allsvenskan just 2015. Av de allsvenska lagen är det Hammarby som har det högsta publiksnittet under 10-talet. 2015 hade de det högsta publiksnittet hemma när de välkomnade ett genomsnitt av 25 507 besökare per match på Tele2 arena.

Den högsta enskilda publiksiffran var 2018 när AIK hade chans att vinna guld hemma, då var besökarna 50 128 till antalet.

Ser man till botten av publiktabellen så hittar man Dalkurd som bara spelade i allsvenskan en säsong. Laget stod för två bottensiffror detta decennium, med ett genomsnitt av 1058 besökare per match, vilket är den lägsta siffran av alla de allsvenska lagen under 10-talet. De spelade även den match som hade minst antal besökare under decenniet, då Dalkurd besegrade Brommapojkarna med 3-0 i juli förra året kom det endast 211 personer och tittade på matchen. Anledningen till den låga publiksiffran var Dalkurds planerade verksamhetsflytt från Borlänge till Studenternas IP i Uppsala (när den var/blir färdigbyggd), under tiden spelades matchen på Gavlevallen i Gävle (som de gör än idag) vilket också gjorde att laget fick färre supporters som kunde tänka sig att resa mer än elva mil för att heja på ett lag som låg sist i allsvenskan. Publiksiffran gör matchen till den näst minst besökta matchen sedan den “officiella” allsvenskan etablerades 1924. Den enda match som hade färre besökare var mellan IFK Holmsund och GAIS 1967, då 137 personer kom och tittade.