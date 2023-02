Hammarbys jättetalang i stor intervju: "Jag har alltid varit en spelare från 'gatan'"

I flera år har Montader Madjed setts på som en av Sveriges absolut största talanger. Han var bara 16 år och 88 dagar när han gjorde allsvensk debut för Varbergs Bois och i helgen skapade han stora rubriker efter att ha gjort ett mål och en assist på ett kort inhopp mot Brage i svenska cupen - för Hammarby.

Den 17-årige högeryttern som är uppväxt i Växjö hålls högt inom Bajen. Han kom till klubben i somras och efter fem mål och fyra assist i farmarlaget HTFF i division 1 utmanar han om en startplats inför den allsvenska premiären.

En som är förtjust i Madjed är tränaren Marti Cifuentes. Spanjoren uppskattar dribblerns spelstil.

ANNONS

- Jag gillar honom väldigt mycket. Han är vad jag kallar för en "gatufotboll"-spelare. Han är en spelare som kan slå ut sin motståndare. Han har extrema en mot en-färdigheter, säger Cifuentes och fortsätter:

- Han har saker att lära sig om alla delar av spelet men vi lärde känna honom redan förra säsongen då han spelade för HTFF men tränade mycket med A-laget.

Det är träningsläger i Marbella när Fotbollskanalen träffar Cifuentes för ett samtal om jättetalangen, som drillats extra av Nenad Djordjevic i ledarstaben i vinter.

- Nenad har jobbat mycket med honom den senaste månaden för att få honom att förstå att det inte bara handlar om att ha talang för att lyckas inom fotbollen. Men vi måste ge honom tid. Han är ett barn. Han är väldigt ung och vi måste hjälpa honom att bli redo att lyckas.

ANNONS

- Det är lätt att hylla en ung spelare efter en bra match eller några bra aktioner men vi måste förbereda de unga spelarna på tuffa tider. För det kommer att komma. Det kommer komma matcher som inte går så bra.

Ser du honom spela i allsvenskan för er redan i år? Är det realistiskt?

- Jag tror det är realistiskt. Jag är väldigt dålig på att förutse framtiden men jag har en stark tro på honom. Jag är säker på att vi kommer se honom i A-laget.

Det sa alltså Cifuentes redan innan succéinhoppet mot Brage. Och sportchefen Jesper Jansson tror även han att Hammarby-supportrarna kommer få lära känna Madjed på riktigt i år.

- Han är superkvalitet. Det är bara att kolla på hans avslut. Han har säkert bäst avslut av alla. Han är lika gammal som Roony (Bardghji) i FCK. Rent logiskt borde det inte vara ljusår mellan de två, liksom. De har spelat i samma landslag och så vidare. Kunde Roony då konkurrera i FCK, med Europa-spel, hela förra året så kan ju Montader göra det hos oss, säger Jansson.

ANNONS

I Varberg gjorde Madjed två starter och sex inhopp i allsvenskan under 2021 och 2022.

- Speltid på seniornivå i den åldern, i den brytpunkten, är viktigt. Det är avgörande. Där har vi ett väldigt bra upplägg. HTFF var definitivt avgörande för att kunna ta en sådan spelare, säger Jansson.

Ja, HTFF och planen om en snar framtid i ett allsvenskt topplag var en viktig del i att Madjed valde att flytta till Stockholm i fjol. Tanken var att han skulle ta ett steg tillbaka, till division 1, för att sedan ta flera framåt.

- Absolut. Det var ett snack som jag och min agent tog. Vi kände båda att det var bättre att ta det steget. Det är jättebra det som Hammarby har med HTFF, säger Madjed själv när Fotbollskanalen träffar honom.

Han är inte förvånad över att redan nu ha fått chansen att följa med på Hammarbys träningsläger till Marbella och att han är en del av A-truppen på riktigt.

ANNONS

- Det var planen, faktiskt. Ett halvår i HTFF, sen skulle jag upp. Det var ett bra ett halvår i HTFF och nu hoppas jag bara att jag gör det ännu bättre i Hammarby.

Men han medger att det gått fort i grönvitt.

- Matcherna i HTFF var nyttiga för mig. Jag kände att jag verkligen behövde spela 90 minutersmatcher och A-lagsfotboll. Det var väldigt nyttigt för mig. Och fem mål och fyra assist var okej. En bra början. Så nu ska det bli roligt att verkligen få konkurrera här.

Madjed trivs under Cifuentes ledning och i sitt nya omklädningsrum.

- Det är jättebra killar här. Ett skönt lag. Och vi har jättebra tränare. Hela ledarstaben är fantastisk. Jag har kommit till rätt ställe.

- Fotbollsfilosofin här passar mig jättebra. Spelidén och hur Marti och vi vill spela passar mig perfekt. De satsar mycket på unga spelare också.

ANNONS

Vad har du för förväntningar nu när du går in i säsongen?

- Så klart är mitt mål att få spela i allsvenskan. Sen tar jag det dag för dag. Det kan ta sin tid. Men jag hoppas i alla fall att jag når dit i år.

Vad innebär att "spela i allsvenskan" för dig? Är det en match eller 20 matcher?

- Så klart vill jag vara med och delta hela säsongen. Det vill alla egentligen. Sen är det stor konkurrens. Det är jättebra spelare. Men jag ska göra det så bra jag kan för att kunna få spela en hel säsong här.

Många talar varmt om dig. Hur känner du för det?

- Det är skönt så klart. Sen har jag kämpat för det. Jag har tränat hårt. Men det är jätteskönt. Det känns jättebra.

Målet mot Brage skvallrar en del om Madjeds egenskaper. Då utmanade han en motståndare, skapade sig yta för att skjuta med sin vänsterfot och dundrade upp 4-1 i nättaket.

ANNONS

När han själv beskriver vad Bajens supportrar kan förvänta sig av honom framöver svarar han:

- Så klart är jag en dribblare. Jag försöker alltid göra min gubbe. Så supportrarna kan vänta sig att jag ska göra min gubbe hela tiden. Dribbla är det jag är bra på.

- Men så klart kommer jag spela för laget. Jag kommer spela med hjärta för klubben. Jag kommer kämpa och försöka vinna varje match. Vi vill ju vinna titlar, det är vårt mål. Jag hoppas och tror att vi kommer nå det vi vill.

Har du alltid varit en dribbler?

- Ja, så klart. Jag har tränat på det jättelänge, faktiskt. Det är en skön roll att ha, att kunna göra sin gubbe. Det är en jätteskön känsla.

Marti är tydlig med att han uppskattar att du är en "gatufotboll"-spelare, som han kallar det. Vad tänker du om det förtroendet han visar?

ANNONS - Det är jätteskönt. Jag har alltid varit en spelare från "gatan". Jag har alltid spelat med mina vänner. Så allt kommer därifrån. Det följer med mig till fotbollsplanen även om det är hög nivå här. Det är jätteskönt att Marti tycker om min stil. Det känns jättebra.

Har alla tränare gjort det genom din karriär? Eller har det varit någon som har sagt: "Släpp bollen"?

- Så klart har det funnits tränare som sagt att jag ska begränsa dribblingarna, att det ibland kan bli lite för mycket. Speciellt var det så när jag var yngre. Men nu är det bra.

Madjed började spela fotboll i Växjö BK.

- Men när jag var sju-åtta år så började jag i Öster, berättar han och minns tillbaka till sin uppväxt:

- Jag spelade jättemycket med mina vänner på gården. Jag spelade jättemycket själv och tränade jättemycket själv i gymmet. Jag tränade mycket med min storebror som har hjälpt mig jättemycket under hela den här resan.

ANNONS

Storebrodern, som är elva år äldre än Montader, blev själv inte någon elitspelare utan fick nöja sig med spel på lägre nivå.

- Nu lägger han mest tid på att hjälpa mig. Jag har honom med mig till Stockholm. Han har varit där för mig sedan starten så det känns jättetryggt.

- Han hjälper mig jättemycket. Han kollar på fotboll jättemycket och är jättesmart. Det är därifrån all hjälp kommer. All fotbollstaktik och så kommer från honom.

Lägger du mycket tid på det, att titta på dina egna prestationer?

- Ibland kan det bli för mycket. Det är därför han kommer in i bilden och hjälper mig, säger Madjed.

- Han säger alltid till mig: "Gör det här, gå till gymmet, gör det där". Han analyserar matcherna och hjälper mig jättemycket.

Enligt 17-åringen var det just hans storebror som såg något i honom redan när han var liten. Därför tog Montader tidigt klivet till Öster.

ANNONS

- Jag tror det var min bror som ville att jag skulle spela i ett bättre lag.

Det dröjde sedan många år innan Montader själv insåg att han hade en speciell talang och att det var fotbollsspelare han skulle bli.

- Jag skulle säga att det kom när jag var 14-15 år. Då kände jag att jag kunde göra något av det här.

- Jag trodde aldrig att det skulle gå långt. Sen vill jag komma mycket längre än det här. Men från början tänkte jag att jag kommer spela i Öster jättelänge. Jag kände aldrig att jag skulle lämna Växjö. Jag kände att det var mitt hem och att jag aldrig skulle lämna Växjö. Men fotbollen fick mig att ändra tankar.

Madjed säger att han gärna hade velat slå igenom i Öster innan han tog klivet vidare till en större scen. Men redan som 15-åring, innan han hunnit få sitt genombrott i den rödblå tröjan, lämnade han för allsvenska Varberg. Enligt honom själv efter att ha fått besked om att han inte skulle få chansen i Östers A-lag vid tidpunkten.

ANNONS

- Jag kände att jag behövde spela A-lagsfotboll så då blev det en flytt till Varberg när de hörde av sig.

Hur var det i Varberg?

- Det var bra och dåligt skulle jag säga. Så fort jag skrev på så fick jag en skada. Jag var borta några månader. Det var lite tufft, för det var första gången jag flyttade hemifrån. Det var lite jobbigt att vara ensam.

- Jag var bara 15 år och bodde själv. Det var lite jobbigt i början men jag fick komma in i det. Det var många grabbar där som tog hand om mig och var trevliga mot mig. Sen rullade det på bara.

Vad gäller speltid körde dock Madjed fast i Varberg och han tror att spel i ett spelförande topplag som Hammarby istället för ett Bois som slåss för överlevnad i serien passar honom bättre.

Nu ser han fram emot att få spela stormatcher på Tele2 Arena och tänker jobba hårt för att få uppleva ett Stockholmsderby.

ANNONS

- Det ska bli jättekul faktiskt. Det är en dröm. Det hade varit helt fantastiskt att spela i ett derby. Det gäller bara att ta sig dit och ta den platsen. Jag kommer få kämpa, kriga och ta mig igenom svåra saker. Det kommer inte alltid gå bra.

Vad vill du uppnå med din karriär överlag?

- Jag vill spela i en topp fem-liga i Europa. Det är min dröm. Men först vill jag sätta avtryck här i Hammarby.

Ett annat mål som Madjed har satt upp i sitt eget huvud lyder:

- Jag vill upp till A-landslaget.

Redan nu har han tagit steg mot spel i Blågult. Madjed har varit en del av lovande 05-landslaget med spelare som Roony Bardghji (FC Köpenhamn) och Jardell Kanga (Bayer Leverkusen).

- Det är jättehäftigt. Att ta på sig landslagströjan är en otrolig känsla. Och vi har haft jättemånga bra spelare i vårt lag. Det är många som är ute i Europa redan.

ANNONS

Just Kanga och Bardghji är goda vänner till Madjed.

- Jag och Jardell är bra vänner, vi brukar ringa varandra. Roony brukar jag också snacka med. En jättesnäll kille. Jag tror verkligen han kommer gå jättelångt.

Pushar ni varandra?

- Så klart, man vill alltid vara bättre än den andre, säger Madjed och ler.

Hur är det egentligen att vara en så hajpad talang som du är?

- Jag vill hålla huvudet kallt och bara fortsätta kämpa. Men jag triggas igång av det, så klart. Jag vill bara bli ännu bättre.

- Alla fotbollsspelare vill ha den där hajpen och bara spela bra. Men det gäller att hålla huvudet kallt och fortsätta kämpa.

Madjed är också tydlig kring en sak: det är det svenska landslaget som han vill representera under sin karriär, även om han skulle kunna välja spel för Irak.

- Jag vill spela för Sverige. Mina föräldrar växte upp i Irak men det är Sverige som jag helst vill spela för. Blir det inte så, då finns det inte mycket jag kan göra.

ANNONS

Har Irak hört av sig?

- Jo, de har varit på mig. Men det har mer varit Sverige i mitt huvud. Jag känner att Sverige är bättre, säger jättetalangen.

FOTNOT: Intervjun gjordes den 1 februari, under Hammarbys träningsläger i spanska Marbella.

Hammarby spelar mot Norrby i svenska cupen under lördagen och C More sänder matchen. Avspark klockan 13.00.