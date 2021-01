Han vill leda Blåvitt tillbaka till toppen och ut i Europa: "Vi måste lyfta"

IFK Göteborgs valberedning gav under söndagen besked om att det kommer att bli en ny ordförande i Blåvitt 2021. Mats Engström har tackat nej till omval och i stället föreslås Richard Berkling bli ny ordförande i föreningen.

Berkling har suttit med i IFK Göteborgs styrelse sedan 2018, men har även en bakgrund som entreprenör och företagsledare. Han har bland annat varit vd i CPAC Systems AB (ett dotterbolag till AB Volvo), men har även nu samma position i teknikföretaget PowerCell Sweden AB. Om han blir vald till ny ordförande på årsmötet den 15 mars planerar han dock att avveckla sina övriga styrelseuppdrag för att ha fullt fokus på Blåvitt.

Nu berättar Berkling om hur han känner kring att han föreslås till ny ordförande i Blåvitt. Han är glad och stolt.

- Det är klart att jag känner en stor stolthet, men jag känner också ett allvar inför uppgiften. Det är en post som förpliktigar. Sedan är ordföranden en person i styrelsen. Man är en del av något större, och inte minst i IFK Göteborg. Det lockar att få vara med och bidra. Jag har växt upp med IFK Göteborg och jag älskar IFK Göteborg. Det är en jätteförmån att få vara med och bidra till att IFK Göteborg utvecklas. Det är jätteroligt, men det är en nominering och medlemmarna ska säga sitt också, så det gäller att inte bli för förtjust innan man är vald, säger Berkling till Fotbollskanalen.

Berkling berättar vidare att han känner sig trygg med att leda Blåvitts satsning framåt. Han ser fram emot att få arbeta ihop med Håkan Mild, som är ny klubbdirektör i föreningen.

- Jag har varit med i styrelsen under tre års tid och har fått vara med och bidra till arbetet som Mats (Engström) och Max (Markusson) har lett i sina roller som ordförande och klubbdirektör. De har gjort ett bra grundarbete för att IFK Göteborg ska kunna växla upp och utvecklas framåt igen, säger han och fortsätter:

- Det har varit ett par år, där det har pratats väldigt mycket om tålamod och att säkra grunden. Det är också det som har krävts, men nu är vi inne i en ny tid, där vi måste kunna växla om och få ett ledarskap, som kan ingjuta passion, mod och tron på att vi kan vinna igen. Därmed kom Håkans (Mild) utnämning som klubbdirektör, och jag tycker också att det är logiskt att kliva in som ordförande när jag har fått följa det här vid sidan och vet vad det innebär. Det känns som en bra tajming för det.

Vad drar du för fördelar av att du har varit med i styrelsen sedan tidigare?

- Man pratar om att kontinuitet är viktigt och både jag och Håkan (Mild) har erfarenhet av föreningen. Sedan ligger det en väldigt väl genomarbetad plan som fortsatt ska följas och utvecklas. Jag ser att jag och Håkan har förmågan att accelerera den ytterligare i och med att vi kan föreningen och förstår vad det innebär. Det är den ena biten, och sedan är jag en lite annorlunda person än Mats. Jag kan komma med ett lite annat ledarskap, som kanske kan göra nytta i den fasen som IFK Göteborg är i framåt. Jag hoppas att valberedningen sett att jag kan bidra med det när det är dags, om det blir det.

Hur tror du att det kommer att märkas om du blir ny ordförande i Blåvitt?

- På ett sätt hoppas jag inte att det märks för mycket. Ordföranden är en person i styrelsen. För mig är verksamheten på Kamratgården och spelarna kärnverksamheten. Det är det som ska stå i centrum. Styrelsen och ordföranden ska egentligen bara synas om det inte går bra. Annars ska de andra stå där framme. Förhoppningsvis behöver därmed inte jag synas så mycket, för då är det något som har gått fel. Jag tror mycket på att bygga en väldigt stark organisation så långt ut som möjligt, så att de som verkligen gör jobbet syns och blir stjärnorna. Förhoppningsvis ser man det i form av stabila ekonomiska resultat och att vi börjar klättra tillbaka mot toppen i allsvenskan och att vi börjar nå ut i Europa.

Berkling beskriver vidare sitt ledarskap med att han tycker att det är viktigt att våga ställa krav, men att det också ska finnas en balansgång mellan höga krav och förståelse för att det ibland inte går som man tänkt sig.

- Jag tror väldigt mycket på att man måste våga för att vinna. Vi måste få lite mer lust och passion i det vi gör. För att nå riktigt högt och ta de här stora segrarna måste man älska det man gör, känna glädje, lust och vara helt kompromisslös i sin vilja att vinna. Sedan måste det finnas värme och förståelse för att det inte alltid går som det ska och att man måste ta hand om individerna i det. Men man har pratat mycket nu om, sedan Håkan kom och en del hemvändare kom, att det blivit en ökad kravställning. Det är alltid krav i IFK Göteborg, men att våga omfamna kraven och bygga på det tror jag att jag kan bidra med. Det handlar om att ha en balans mellan kravställning och värme och förståelse, och att utveckla spelare och organisationen. Det hoppas jag kunna bidra med.

Du vill komma in med passion och krav. Hur ser det ut i praktiken?

- Det handlar om att skapa en kultur. IFK Göteborg har en tradition och kultur med att vinna, men vi har haft några jobbiga år. Det krävs att man vågar bryta med det och ser historiken och segrarna som var från förr i tiden, något man bygger på i stället för att det ska skrämma eller hämma. Jag tycker att det är inspirerande att se alla SM-tecken genom åren och se bilderna från Europa-äventyren från 1980- och 1990-talet. Det är bara inspirerande, så att omfamna det och använda det som en motor in i det vi gör i dag tror jag kommer att vara väldigt, väldigt viktigt.

IFK Göteborg har under senaste åren haft det tufft ekonomiskt. Blåvitt backade under 2019 på driften med 24,2 miljoner kronor, men gick ändå plus med 11,7 miljoner kronor trots att klubben betalade tillbaka 7,9 miljoner kronor till IFK GBG Transferintressenter AB, som investerat pengar i spelartruppen. Klubbens nuvarande ordförande Mats Engström uttalade sig samtidigt nyligen om att Blåvitt vill lämna den "omställningsfas" som föreningen har varit inne i senaste åren för att rikta mer fokus på fotbollen med en ökad satsning.

Berkling känner i sin tur också att ekonomin är i balans och att Blåvitt kan agera mer offensivt och satsa framöver, men utan att riskera ekonomin.

- Fotbollen har förändrats dramatiskt de senaste 20 åren. Ekonomin har en otroligt stor påverkan på resultatet, men det är också det omvända. Bra resultat på planen stärker också ekonomin, men jag tror att det går att kombinera det. Ibland har det varit lite väl mycket motsatsförhållanden med att man ska prioritera ekonomin på bekostnad av resultat. Jag tror att man kan utveckla de två parallellt, säger han och fortsätter:

- Vi har lyft oss nu till att vi har en stabilitet, som vi ska vara rädda om framåt. Både Max och Mats sa ju före årsskiftet att vi nu har en grund för att vara lite mer offensiva och satsa. Vi kommer att lyckas och få vår konkurrenskraft genom att vi gör vårt absolut yttersta med de medel vi har, att nå vår potential med resurserna vi har. Vi kommer därmed inte riskera något framåt, utan i stället bygga på det vi har skapat.

Ser du att Blåvitt kommer att ta sig tillbaka till en topposition i allsvenskan närmaste åren?

- Det är ett absolut krav. IFK Göteborg ska inte vara involverat i bottenstrider två av tre år. Det är inte värdigt en klubb som IFK Göteborg. Vi hör inte hemma där. Jag har även suttit i styrelsen under de åren, så jag tar med mig det som en lärdom, att vi inte ska vara där nere. Det är dock även en drivkraft. Om man har stått där och känt den pressen vill man inte vara där igen. Vi måste lyfta. Det är i vår natur att vara med uppe i toppen och slåss. Allt annat är emot det IFK Göteborg står för.

Ett ämne som ofta kommer på tal när det gäller Blåvitt är hemvändare. IFK Göteborg gjorde i fjol klart med ett antal hemvändare i Mattias Bjärsmyr, Sebastian Eriksson, Jakob Johansson och Pontus Wernbloom. Nu pratas det även om att Oscar Wendt och Marcus Berg kan återvända i sommar.

Berkling menar att det är sportchefen Pontus Farneruds arbete att sköta den biten, men att han gärna ser hemvändare i Blåvitt.

- Det är i grunden ett jobb för Pontus och i förlängningen Håkan, men kombinationen av unga, talangfulla spelare från akademin med hemvändare som kulturbärare och mentorer är en livscykel som man vill uppnå som klubb. Vi vill ha en trupp med beståndsdelar från unga, lovande till äldre som mentorer, och sedan spelare däremellan. Ur den aspekten följer vi den planen vi har. Men jag tror inte att något lag i allsvenskan skulle bli besviken över att få de namnen som du nämner (Oscar Wendt och Marcus Berg). Det är fantastiskt att vi ens kan prata om det, men det är en fråga för Pontus och den sportsliga ledningen. Jag har faktiskt inte insyn i det heller, utan det sköter dem.

Hur började ditt engagemang för IFK Göteborg?

- Jag började smyga hemifrån, som nioåring, med en kompis för att se på matcher. Vi sa till våra mammor att vi gick med den andres pappa och lyckades göra det under tre års tid. Sedan ringde min mamma och tackade för att jag alltid fick följa med dem. Då uppdagades det att vi smög själva, så därifrån har jag drivkraften och lockelsen som supporter. Då stod man på ståplats på Nya Ullevi, alldeles för liten inser jag i dag, men det har också gjort att man insett att det går upp och ner under en livslång relation till en klubb. Det är inte bara klubbens resultat, utan även relationen. Det har varit perioder med en mindre passionerad passion till det, men det har alltid funnits där. Det är en del av min uppväxt, så därför känns det extra positivt att få chansen att vara med och bidra till att det ska lyfta igen.

IFK Göteborgs årsmöte hålls den 15 mars.