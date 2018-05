Hauksson mot första allsvenska starten i år för AIK: "Jag är redo"

I derbysegern mot Hammarby senast varnades Alexander Milosevic. Det gör att han är avstängd i onsdagens match borta mot Häcken. Den naturlige ersättaren? Haukur Hauksson.

- Vi får se (om jag får spela). Jg vet inte, men förhoppningsvis. Jag hoppas det, säger islänningen.

Backen spelade samtliga cupmatcher under våren, men har inte fått en enda minuts speltid i årets allsvenska.

- Jag är inte glad över att sitta på bänken, men vi har bra spelare på varje position, det råder en tuff konkurrens.

26-åringen känner sig hur som helst redo att kliva in i startelvan.

- Ja, självklart. Jag måste vara redo när chansen kommer.

Hur ser du på att möta Häcken på bortaplan?

- En svår match. (Andreas) Alm (tidigare AIK-tränare) känner till vårt lag bra och han känner till vissa spelare bra. Det är alltid kul att spela mot Häcken på bortaplan, det blir bra fotboll, säger Hauksson.

