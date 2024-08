Hellberg hyllar Madjed och Karlsson: "Varit hans bästa under min tid här"

Djurgårdens IF

På lördagen åker Hammarby till Värnamo och det blir speciellt för Kim Hellberg, Victor Eriksson och Oscar Johansson Schellas eftersom de förra året spelade i laget som de nu ska möta.



Hellberg och Johansson Schellas var med när lagen möttes på Tele2 Arena, då blev det förlust med 1-2.



- Det var speciellt att spela mot Värnamo, framför allt med alla spelare. Deras lag består ju av många spelare som jag har tränat under två år, och några i ett år. Så många har jag ju väldigt bra kontakt med. Så det var speciellt att träffa alla. Nu när man åker ner till Värnamo så blir det speciellt med en del personer kring matcher som man också har haft mycket kontakt med. Det lär bli ett par déjà vu-känslor efter saker man har gjort där, säger Kim Hellberg.



- Mycket av grunderna är kvar med liknande material som jag hade där. Sedan har han skruvat på vissa saker som han tror ska ge bättre resultat. De har också tappat några spelare och fått in några.

- Det handlar om att ta vid… vi har haft en väldigt bra period under en längre tid med sex segrar, två kryss och en förlust på de nio senaste matcherna. Och i de matcherna var vi ganska bra i många halvlekar. Vi hade en bra första halvlek mot BP och en sämre andra. Nu handlar det om att komma upp igen och prestera i snitt med vad vi har gjort under den senaste tiden.

- Vi förväntar oss att fortsätta ta steg på vår kurva. Jag är medveten om att det kommer att gå upp och ner ibland. Nu var andra halvlek mot BP en dal. Men för ett tag sedan hade den djupa dalen varit tyngre för oss. Nu är vi ändå där igen och kommer tillbaka och har flera chanser i slutet mot BP att vinna.

Mot Brommapojkarna fick Montader Madjed hoppa in med fem minuter kvar. Det var första gången på tre månader som han fick allsvensk speltid. Kim Hellberg tycker att den 19-årige yttern har tagit kliv i rätt riktning.

- Det är en jättebra spelare. De senaste tre-fyra veckorna har han varit hans bästa under min tid i Hammarby. När jag tog över som tränare så var han iväg med landslaget och kom sent in i vår träning. Han missade hela den första månaden. Sedan var han med ett tag innan han stack iväg igen med landslaget. Så han var borta ganska mycket från försäsongen.

- Nu har han verkligen gjort ett jättejobb och hans senaste tre-fyra veckor har helhetsmässigt varit hans bästa under min tid här. Hoppas verkligen att vi får ha kvar honom. Han har väldigt bra egenskaper. Sedan är det konkurrens där vi har väldigt många bra unga spelare.

- Hans helhet och hans förmåga att inte falla ur matcherna. Att vara inne i matcherna på våra träningar under en längre tid. Tidigare såg jag en spelare som var fantastisk i fem minuter för att för att i nästa fem minuter inte vara med och spela. Där har han tagit stora steg i sitt beslutsfattande, i hans närvaro att göra fler beslut, fler aktioner. Det har varit väldigt roligt att se honom under den senaste tiden och jag hoppas att det ska fortsätta.

Det har varit några spelare som har turats om att ha spelat tillsammans med Nahir Besara och Tesfaldet Tekie på det centrala mittfältet. I de senaste matcherna har Markus Karlsson fått det förtroendet.

- Vi har haft ganska många spelare på den positionen. Vi har haft Oscar (Johansson Schellas) och Fredrik Hammar. Men Markus är en ganska offensiv spelare. Han täcker väldigt mycket ytor, han har en bra distans i sina ben. Distans är ju en sak, ibland kan man ju springa för mycket och göra det på fel sätt, men han kombinerar en stor distans med att ta väldigt mycket beslut och att hela tiden vara aktiv i sitt sätt att spela.

- Det gör att han har stor nytta av sin distans i att kunna vara uppe högt, att spela ett högt försvarsspel, att kunna vara nere och täcka boxen, att fortfarande kunna hålla koncentrationen och vara närvarande kring att alltid vilja ha bollen. Han har också ganska bra offensiv kvalitet när vi kommer högre upp som kommer bra tillrätta i den positionen där han får vara smart, dels med passningarna som han slog mot Kalmar där han hade två assist men också ett par nu mot BP där han var nära att spela fram till några lägen. Han blir en ganska flytande spelare som är aktiv i många delar av vårt spel.