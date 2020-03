HIF-backen blev utvisad i internmatch efter dråplig situation: "Väldigt olyckligt"

Med två inställda vänskapsmatcher på kort tid hittade Helsingborgs IF en lösning för att hitta träningshumöret uppe. En intern träningsmatch inför stängda läktare inne på Olympia arrangerades på torsdagskvällen - med ett vitklätt lag och ett spelandes i blåa matchställ.

Matchen slutade 1-1. Max Svensson gav det vitklädda laget ledningen på straff efter 33 minuter. I den 40:e minuten träffade Alhadji Gero hos motståndaren ribban och i momentet efteråt kunde Armin Gigovic kvittera.

Matchens dråpligaste situation inträffade tio minuter innan slutet. Det blå lagets högerback Ravy Tsouka hamnade liggandes på gräset och tvingades ut till sidlinjen. När Tsouka skulle komma in i spel igen verkade han göra misstaget att inte vänta in klartecken från huvuddomaren.

Domaren gav Tsouka hans andra varning inför konfunderade klubbkamrater.

- Väldigt olyckligt och lite väl hårt av domaren. Tror inte att Tsouka blev så glad. Det var inget allvarligt alls, självklart inte, säger chefsscouten Adil Kizil efteråt.

Huvuddomaren gick ut till sidlinjen för att diskutera, men valde att hålla fast vid sitt beslut. En uppgiven Ravy Tsouka fick lämna planen inför åtminstone ett par klubbkamrater som såg roade ut av situationen. Den principfaste rättskiparen tillät i alla fall det blå laget att byta in en spelare efter Tsoukas andra gula kort.

Kommer ni bötfälla Ravy Tsouka för det röda kortet?

- Nej, det finns inget sådant, säger Adil Kizil och skrattar.

***

Startelvorna

HIF vit

Lindegaard- Ceesay ,Granqvist (K), Voelkerling Persson, Hellman- Hendriksson, Abubakari, Carlius, Carlius- M. Svensson, Mbo, Timossi Andersson

Byten: (70’) Carlius UT, Sundström IN, Ceesay UT, Larsen IN

HIF blå

Joelsson- Sjöberg, Tsouka, Widell, Randrup- Gigovic, Göransson, Jönsson- Eriksson (K), van den Hurk, Gero

Utvisning: (82’) Tsouka

Byten: (70´) Sjöberg UT, Fredland IN, (82’) Salama IN, (85’) van den Hurk UT, A. Svensson IN